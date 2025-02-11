港股 | 天神之眼 | 比亞迪智駕系統追量不追質 還未迎來DeepSeek時刻

港股早段炒作比亞迪(01211)智駕大計以及AI應用，恒指高見21682點創去年10月8日以來，惟盤中風向大變，比亞迪表現回塘甚至倒跌，其他車股亦插水，濠賭、內需股跌勢居前，拖累恒指倒跌，半日報21395，跌126點或0.6%，主板成交逾1227億元。恒生中國企業指數報7888，跌58點或0.7%。恒生科技指數報5204，跌82點或1.6%。

比亞迪「天神之眼」發布會現場。（資料圖片）

「天神之眼」獨特性不高，其他車企能追上

萬眾期待比亞迪高階智駕發布會昨晚舉行，會上宣布公司高階智駕系統「天神之眼」將於10萬人幣以上車型全系標配，10萬元人民幣級以下車型多數搭載，最便宜6.98萬人幣「海鷗」已能體驗「天神之眼」系統。消息帶動比亞迪股價今早再創歷史新高345元，但隨後受大市拖累倒跌，而其餘車股被認為難與比亞迪競爭而捱沽，吉利(00175)半日重挫一成。

「天神之眼」正式在比亞迪10萬元以上級別車型普及，對於其他車企同級別車型而言無疑是最大競爭力，但這是否代表著比亞迪的智駕技術也進入了「DeepSeek時刻」？李偉傑認為，「天神之眼」普及化將有利提高消費者對比亞迪偏好，但他坦言其在技術上未有太大獨特性，原本市場期待比亞技術上會有「質」上的進展，如發展至L3以至L4級別的新技術，但目前只是「量」上的普及性，與早前期望略有落差。目前比亞迪股價已完全反映消息因素，預計後續再看上述因素能否刺激新車銷量。

對於其他車股而言，李偉傑認為因應「天神之眼」獨特性並未太高，系統集中在路面情況及自動泊車較多，預計其他車廠不難做出類似技術，認為影響性將較預期細，並不如目前股價所反映一樣。

比亞迪公布將搭載「天神之眼」系統的車型，部分低於10萬元人民幣的車型也適用。（資料圖片）

最便宜6.98萬人幣「海鷗」已能體驗「天神之眼」系統。（互聯網圖片）

黑芝麻後市還看大股東出貨取態

至於搖身一變成為比亞迪概念股的黑芝麻智能(02533)，炒高後再解禁令股價大起大落，李偉傑認為後續將要觀望比亞迪公司收入貢獻多少，好在公司業績表現不俗，去年上半年錄得轉虧為盈逾11億人幣，短線觀望基石大股東解禁後有否大手出貨，如未有相關消息則下周可望繼續反彈回升，否則仍未能擺脫向下調整。

比亞迪股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

黑芝麻智能股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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