  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

港股 | 天神之眼 | 比亞迪智駕系統追量不追質 還未迎來DeepSeek時刻

11/02/2025

 

　　港股早段炒作比亞迪(01211)智駕大計以及AI應用，恒指高見21682點創去年10月8日以來，惟盤中風向大變，比亞迪表現回塘甚至倒跌，其他車股亦插水，濠賭、內需股跌勢居前，拖累恒指倒跌，半日報21395，跌126點或0.6%，主板成交逾1227億元。恒生中國企業指數報7888，跌58點或0.7%。恒生科技指數報5204，跌82點或1.6%。

 

港股 | 午市前瞻 | 比亞迪智駕系統追量不追質 還未迎來DeepSeek時刻

比亞迪「天神之眼」發布會現場。（資料圖片）

 

「天神之眼」獨特性不高，其他車企能追上

 

　　萬眾期待比亞迪高階智駕發布會昨晚舉行，會上宣布公司高階智駕系統「天神之眼」將於10萬人幣以上車型全系標配，10萬元人民幣級以下車型多數搭載，最便宜6.98萬人幣「海鷗」已能體驗「天神之眼」系統。消息帶動比亞迪股價今早再創歷史新高345元，但隨後受大市拖累倒跌，而其餘車股被認為難與比亞迪競爭而捱沽，吉利(00175)半日重挫一成。

 

　　「天神之眼」正式在比亞迪10萬元以上級別車型普及，對於其他車企同級別車型而言無疑是最大競爭力，但這是否代表著比亞迪的智駕技術也進入了「DeepSeek時刻」？李偉傑認為，「天神之眼」普及化將有利提高消費者對比亞迪偏好，但他坦言其在技術上未有太大獨特性，原本市場期待比亞技術上會有「質」上的進展，如發展至L3以至L4級別的新技術，但目前只是「量」上的普及性，與早前期望略有落差。目前比亞迪股價已完全反映消息因素，預計後續再看上述因素能否刺激新車銷量。

 

　　對於其他車股而言，李偉傑認為因應「天神之眼」獨特性並未太高，系統集中在路面情況及自動泊車較多，預計其他車廠不難做出類似技術，認為影響性將較預期細，並不如目前股價所反映一樣。

 

港股 | 天神之眼 | 比亞迪智駕系統追量不追質 還未迎來DeepSeek時刻

比亞迪公布將搭載「天神之眼」系統的車型，部分低於10萬元人民幣的車型也適用。（資料圖片）

 

港股 | 天神之眼 | 比亞迪智駕系統追量不追質 還未迎來DeepSeek時刻

最便宜6.98萬人幣「海鷗」已能體驗「天神之眼」系統。（互聯網圖片）

 

黑芝麻後市還看大股東出貨取態

 

　　至於搖身一變成為比亞迪概念股的黑芝麻智能(02533)，炒高後再解禁令股價大起大落，李偉傑認為後續將要觀望比亞迪公司收入貢獻多少，好在公司業績表現不俗，去年上半年錄得轉虧為盈逾11億人幣，短線觀望基石大股東解禁後有否大手出貨，如未有相關消息則下周可望繼續反彈回升，否則仍未能擺脫向下調整。

 

港股 | 天神之眼 | 比亞迪智駕系統追量不追質 還未迎來DeepSeek時刻

比亞迪股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 天神之眼 | 比亞迪智駕系統追量不追質 還未迎來DeepSeek時刻

黑芝麻智能股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

 

《說說心理話》親友自殺離世遺屬如何自處？身邊親友應該怎樣陪他們走出人生最低谷？► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

港股

升跌股份一覽

上升

563

下跌

1129

不變

372

無成交

586

恒生指數

21,294.86

最大成交額股票

02800

盈富基金

21.520

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00960 龍湖集團
  • 9.720
  • 08340 紫荊國際金融－新
  • 0.400
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 518.500
  • 00700 騰訊控股
  • 427.400
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 104.900
股份推介
  • 02899 紫金礦業
  • 16.380
  • 目標︰$18.00
  • 00941 中國移動
  • 77.050
  • 目標︰--
  • 00325 布魯可
  • 91.650
  • 目標︰$120.00
  • 09660 地平線機器人－Ｗ
  • 5.490
  • 目標︰$9.00
  • 02888 渣打集團
  • 106.000
  • 目標︰$112.00
人氣股
  • 00005 滙豐控股
  • 83.800
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 104.900
  • 00700 騰訊控股
  • 427.400
  • 00388 香港交易所
  • 318.000
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.710
報章貼士
  • 00788 中國鐵塔
  • 1.180
  • 目標︰$1.25
  • 01211 比亞迪股份
  • 327.800
  • 目標︰$380.00
  • 00489 東風集團股份
  • 4.040
  • 目標︰$4.50
熱炒概念股
即時重點新聞

11/02/2025 16:34  《盤後部署》恒指終止三連升料續整固，撈底王加持阿里升勢未完

11/02/2025 17:40  中芯去年第四季淨利潤按年跌38%，首季指引收入按季增最多8%

11/02/2025 18:35  《新股上市》古茗(1364)暗盤收高近11%，每手賺432元

11/02/2025 17:58  《新股上市》消息：蜜雪冰城擬本月底香港招股，集資約39億元

11/02/2025 17:18  鄭家純配偶葉美卿以近1487萬元購入北角「皇都」兩單位

11/02/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出８８﹒９８億元，買吉利汽車沽盈富基金

11/02/2025 09:00  【大行炒Ｄ乜】花旗上調滙控渣打目標，大摩升多隻內房股目標價

11/02/2025 16:29  《財資快訊》美電升報７﹒７９２４，一個月拆息較上日軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 信銀國際12個月港元定存高達3.5厘新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 滬指止三連升，乘用車零售跌一成，DS引燃投資熱情新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

大腸桿菌 | 瑪嘉烈醫院3醫生疑感染產志賀毒素一人死，推斷或進食受污染食物新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

Labubu主題樂園｜可以跟會行會走的Labubu、Mokoko互動合照！超多打卡位+限定商品+主題餐廳
人氣文章

騙局大拆解

釣魚訊息騙案｜騙徙假冒Netflix發電郵 要求更新個人資料！疑盜取信用卡資料
人氣文章

小薯茶水間

產志賀毒素大腸桿菌｜能產生強烈毒素！全球最常見感染來源是牛肉、蔬果和乳製品！有甚麼病徵？如何預防？
DIVA CHANNEL
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

時尚界流行隨性拍攝風格！隨手在球場拍出假日風情，貼地生活感才是最真實的時尚
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

米芝蓮星廚主理高級葡萄牙菜！紅魔蝦雲吞、炭烤大西洋多寶魚、冠軍調酒師創作精緻雞尾酒，捧著肚皮的精彩一夜
人氣文章

ChatENT．月巴氏

《完美伴侶》——萬事如意，是多麼幸福的事
健康好人生 Health Channel
人氣文章
減肥急救 │ 節日大吃大喝體重急增？營養學家分享減肥急救全日餐單，聚餐必避開 5類食物
人氣文章
臂部鍛鍊運動｜改善臂部肌肉失修，減少膝蓋痛楚！定期進行簡單伸展動作，有效減少背痛和髖部不適，降低膝蓋痛風險
人氣文章
睡眠質素 │ 研究揭示規律睡眠死亡風險降低48％！醫生傳授6大改善睡眠技巧
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/02/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/02/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 11/02/2025 20:10
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 11/02/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章生財有道11/02/2025
高息定存 | 信銀國際12個月港元定存高達3.5厘
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

財政預算案 | ACCA倡2元乘車優惠由劃一資助改為分級補貼...

11/02/2025 14:49

2025-26年度財政預算案

波羅的海三國在「脫俄之路」上又邁出一步

11/02/2025 11:43

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，蛇年定存金蛇起舞，1個月定存高達...

09/02/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處