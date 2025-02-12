開市Go | 中芯業績遜預期，蘋果夥阿里在華推AI，京東推外賣

要聞盤點





1、美聯儲主席鮑威爾稱聯儲局現貨幣政策不再緊縮，毋須急於進一步減息。本周稍後將公布美國最新通脹數據，包括周三的消費者價格指數(CPI)，以及周四的生產者價格指數(PPI)。道指升123點；標普升2點；納指跌70點。金龍中國指數跌125點，攜程和百度對指數拖累最大。日經期貨截至上午8時15分跌87點。

2、美國前財長薩默斯警告通脹或爆發，認為美聯儲本輪降息周期或已結束。

3、特斯拉CEO馬斯克領導的投資財團主動提出以974億美元收購OpenAI，OpenAI首席執行官奧爾特曼表示，不會出售公司，並表示他很樂意收購馬斯克所擁有的社交平台X。

4、馮德萊恩目標調動2000億歐元投資於人工智能，推動歐洲AI技術發展。

5、MSCI中國指數新增極兔速遞等8支成份股，剔除凱萊英等20支，調整2月28日收盤後生效。

6、高盛稱全球對沖基金上周淨買入中國股票，創四個月新高。

7、工信部等11部門目標2027年國內銅礦資源量增5%-10%，推動AI技術與銅行業融合應用。

8、寧德時代向港交所提交上市申請，募資將用於海外產能擴張、國際業務拓展、補充境外營運資金。

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