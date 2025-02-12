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AI | 蘋果在華AI合作方傳花落阿里，棄DS、百度等選項

12/02/2025

AI | 蘋果在華AI合作方傳花落阿里，棄DS、百度等選項

 

　　蘋果一直被傳將於新版iPhone內加入AI生成大模型，針對中國版iPhone，曾傳出蘋果或有可能與百度(09888)、騰訊(00700)或字節跳動合作，但最新有傳蘋果近期更為傾向與阿里合作，並已取得顯著進展。

 

　　據外媒報道，蘋果和阿里巴巴已將共同開發的中國AI功能，提交給中國的網絡監管機構審批，表明該合作夥伴關係已取得顯著進展。報道指AI功能為蘋應對國內iPhone銷售下滑的策略之一，旨在提供更具吸引力的軟件功能。

 

　　回顧過往，蘋果自2023年起開始測試不同中國開發商的AI模型，曾傳出有意與百度合作，但最終未能達到蘋果在「Apple Intelligence」開發模型方面標準，據傳為百度有意在AI功能上採信用戶數據，與蘋果的私隱政策有所抵觸。

 

　　此外，報道又指蘋果曾經考慮與近期大熱的DeepSeek合作，但最終因為DeepSeek缺乏足夠資源與經驗處理蘋果這樣的大客戶，而阿里具備經驗以及龐大的電商和支付消費數據，為蘋果最終落實選擇阿里的關鍵。

 

撰文：經濟通採訪組

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