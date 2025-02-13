港股 | 午市前瞻 | 恒指信心強突破兩萬二 專家料升勢或貫穿今季

美國通脹可能再度升溫，今年減息僅25基點預期進一步穩固，然而美俄兩國同意就俄烏停戰談判，提振市場情緒，科網股繼續領漲港股，內需、濠賭股表現亦不錯，帶動恒指開市後不久便突破兩萬二，半日則報22191，升333點或1.5%，盤中高見22206點，繼續刷新四個月新高，主板成交近1564億元。恒生中國企業指數報8165，升107點或1.3%。恒生科技指數報5360，升79點或1.5%。

（Shutterstock圖片）

張智威：第一季恒指料大漲小回

特朗普與普京通話一小時，雙方同意就結束俄烏戰爭啟動談判，特朗普隨後致電澤連斯基，商討下一步措施。特朗普稱俄烏戰事「不久的將來」會實現停火，地緣政治風險下降，消息提振港股，早盤突破兩萬二關口。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，港股近期氣氛回暖，除了期待俄烏停戰外，大摩亦發布報告稱AI推動中資股升浪持續，大摩相信此輪升浪不會短期結束。張智威亦認同，參考晶片概念在美股炒作逾一年時間，而港股從1月13日的18600點起步，到目前只炒了一個月，相信此輪升浪有望延續貫穿第一季，呈現大漲小回格局，並在第一季見到挑戰10月高位23241點。但由於特朗普的政策存在不確定性，暫時難以估計挑戰兩萬三的時間。

恒生指數再刷新四個月高。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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