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內房股 | 專家：政府回購房企閒地效果有限 200億仍難救萬科

13/02/2025

　　據內媒報道，春節假期過後，廣東多地密集發布專項債收儲閒置土地的公告，從收儲參與主體來看，目前主要是國企和城投的地塊進入了收儲名單。市場機構克而瑞研報顯示，僅在2月7日至9日這三天，廣東省內就有七個城市披露了收儲計畫，共涉及地塊48宗，收儲總價為171億元人民幣，其中僅珠海一地就宣布收儲14宗地塊，合計66.52億元人民幣。克而瑞研報續指出，在該機構統計的48宗地塊中，有45宗是國企名下的土地，其餘3宗地塊全部在中山市，其中2宗歸當地民企所有，另有1宗土地的項目公司是混合所有制企業。在上述48宗地塊中，共有36宗披露了收購價格，整體收購折扣為87.5%，其中12宗地塊屬於溢價或者原價收購。 昨日內房板塊炒起憧憬政府出手解決資金流動性問題，惟今日回吐。

 

內房股 | 專家：政府回購房企閒地效果有限 200億仍難救萬科

（Shuttlestock圖片）

 

　　信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，因為民企規模大，數量多，民企受惠於專項債的可能性較小，比例亦會偏低。救部分民企可能會被認為有偏私，但也不可能全部都救。他進一步指出，政府採用專項債拯救內房板塊只能說有幫助，但幫助不大。去年中央救市時內房雖有反彈，但後續也無以為繼。而且評判內房企業不僅要看能否化解債務，還要看業務是否有增長，解決化債問題僅意味著企業不破產，不代表業績會大幅增長。他指出，當前困擾內房的本質問題不是債務，而是房屋供過於求。只有經濟好轉，房子賣得出去，內房問題才能得到解決。內房負債重也不是問題，房屋能賣出去了，慢慢還即可。

 

　　昨日外媒報道指中國政府部門正為萬科(02202)(深:000002)解決今年500億元人民幣資金缺口提供幫助，方案包括考慮允許地方政府今年利用約200億元人民幣的專項債額度，用於購買萬科的待售樓盤以及空置土地。張智威認為，地方政府給予200億人民幣專項資金，能否解決萬科500億人民幣的資金缺口還存疑。而且截至2024年9月末，萬科的資產負債率達72.42%，解決之前的債務問題，新的債務問題又會接踵而至，不能認為有政府出手萬科就萬事大吉。

 

撰文：經濟通通訊社市場組

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