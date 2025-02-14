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預算前瞻 | 黃俊碩：全面檢視特區政府資源運用，優化財政結構

14/02/2025

　　《金碩良言》在兩個星期後，財政司司長陳茂波將會公布新一年度的《財政預算案》，相較於以往市民大眾會關心「派咩糖、派幾多糖」，今年坊間的討論重點則轉為「減咩開支、要減幾多」。

 

　　在特區政府連續第三年迎接「千億財赤」的情勢下，坊間有一些聲音要求政府應該對公務員劃一減人工。不過，作為會計師及商界的一分子，筆者認為透過劃一減人工，甚至裁員等激進手段，大刀闊斧削減開支，會對社會發出負面訊號，進一步帶來通縮及削弱消費力，最終只會得不償失。因此，筆者覺得特區政府更應該善用今次契機，全面檢討如何提高行政效率。

 

預算前瞻 | 黃俊碩：全面檢視特區政府資源運用，優化財政結構

特區政府應全面檢討如何提高行政效率，為長遠財政健康發展進行改革。(Shutterstock)

 

　　特區政府本身其實有不少公共資源，過去未有被充分利用，為特區政府帶來合理及充足的回報，甚至淪為一些不法分子的「尋租工具」，例如路邊收費泊車位被人佔用後，成為代客泊車人士向駕駛者收取高價時租泊車費的工具；不少市民欲在繁忙時段使用康體活動設施，要向「炒場」的中介人士支付額外費用，才能租用有關場地；而極為寶貴的公屋資源，部分被富裕戶霸佔，令到真正有住屋需要的市民，等三五七年都未能上樓。

 

　　就此，特區政府各個部門有責任作出全面檢視，尋找部門內公共資源未有妥善運用，甚至被人濫用的情況，從速堵塞有關漏洞，一方面確保寶貴的公共資源真正落入有需要的市民手上，另一方面則減少不必要的浪費，增加政府應有的收入。

 

　　毫無疑問，在目前外圍經濟環境不明朗下，市民大眾理解特區政府未必再有能力派糖，甚至願意為特區政府的財赤勒緊褲頭，不過，市民亦希望特區政府能夠妥善地運用公帑，做到應使則使、應慳則慳。因此，特區政府在未來推出新工務工程及新增政府開支時，應「停一停、諗一諗」，全面思考有關新增工務工程及政府開支是否有急切性，以及是否有助提升政府行政效率，從而達至公帑用得其所的目標。

 

　　整個特區政府有需要改變固有思維，各部門之間均要全面檢視內部行政程序，避免開設更多新編外職位，同時把部分需求較低的部門人手，轉撥至其他有服務需求的部門。與此同時，更要考慮引入人工智能(AI)及大數據等創新科技，減少新增人力資源需求，想方設法全面提升行政效率減少浪費、節省行政開支及設法增加政府收入，優化特區政府財政結構，為特區政府長遠財政健康發展進行改革，應對未來的挑戰。

 

立法會會計界議員　黃俊碩

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