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滙控據報計劃下周在投資銀行部門啟動新一輪裁員

14/02/2025

滙控據報計劃下周在投資銀行部門啟動新一輪裁員

 

　　據《彭博》引述知情人士報道，隨著滙豐控股(00005)新任行政總裁艾橋智繼續進行改革，集團將在投資銀行部門啟動新一輪裁員，最新這波裁員將從亞洲開始，但最終將影響全球員工。目前還不清楚受影響員工人數。

 

　　知情人士指，滙控的市場部門已在進行一些裁員，但整個投銀部門的更廣泛裁員最早將於下周一（17日）開始。其中一位知情人士說，這波裁員將持續數周乃至數月，將以員工績效和消除重複工作或簡化業務為標準。

 

　　滙控發言人回覆彭博詢問時稱，正如2024年10月宣布的那樣，集團專注於在具有明顯競爭優勢和增長機會最大的領域加強領先地位和市場佔有率。

 

下周三放榜，據報公布全年節約15億美元成果

 

　　滙控將於下周三（19日）公布去年全年業績，據英國《金融時報》報道，滙控屆時將在年報中顯示公司全面重組計劃的變革，協助全年成本節約15億美元（約117億港元）。

 

　　報道指，在2024年9月接替祈耀年（Noel Quinn）的集團行政總裁艾橋智（Georges Elhedery）的領導下，滙控提出多項精簡架構措施，正在全面整頓在歐美市場的交易和企業諮詢活動，以提高回報率，並將重心進一步放在亞洲。報道稱，艾橋智將在滙控發表全年業績時，首次公布這項節約15億美元的成果。

 

　　滙控去年10月宣布簡化組織架構為四大業務，以加快推行其優先策略。自今年1月1日起，集團將透過香港、英國、企業及機構理財，以及國際財富管理及卓越理財4項業務營運。

 

　　滙控上月表示，計劃關閉歐洲和美洲的併購業務和部分股票業務，加速向亞洲轉移，這是滙控數十年來最大一次投行業務裁員。

 

　　滙控過去數年一直在縮減全球業務版圖，退出了從法國、希臘到加拿大等數十個低回報率的消費銀行業務。

 

撰文：經濟通採訪組

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