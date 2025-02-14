業績股｜華虹半導體(01347)第四季轉虧，業績死因何在？
14/02/2025
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/02/2025 16:23
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/02/2025 16:23
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 14/02/2025 16:05
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|財經熱話14/02/2025
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