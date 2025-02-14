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業績股｜華虹半導體(01347)第四季轉虧，業績死因何在？

14/02/2025

嘉賓：椽盛資本投資總監 曾永堅

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=GZTuPXMTo9k

 

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