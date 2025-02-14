恒指升幅擴至逾五百點，阿里健康飆15%，比亞迪升7%

特朗普周四簽署一份總統備忘錄，闡述他向外國徵收對等關稅的計劃。對等關稅不會立即生效。特朗普提名的商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)將領導研究小組，確定每個受影響國家的適當關稅水平。盧特尼克在白宮橢圓形辦公室表示，他預計關稅研究工作將於4月1日完成。

恒指升幅擴至逾五百點，最多升過501點，報22315。現時，恒生指數報22315，升501點或2.3%，主板成交近1270億元。國企指數報8202，升199點或2.5%。恒生科技指數報5396，升161點或3.1%。

美團(03690)報167.9元，升8.2元或5.1%，成交45.3億元；騰訊(00700)報459.4元，升17.4元或3.9%，成交80.31億元；阿里(09988)報119.9元，升3.2元或2.7%，成交98.48億元。京東集團(09618)升5.5%，報159.8元。

網易股有炒作，阿里健康(00241)現價升15.3%，報5.27元；醫渡科技(02158)升14.6%，報7.62元；平安好醫生(01833)升9.3%，報6.82元；藥明生物(02269)升10.1%，報22.95元；藥明康德(02359)升6.1%，報60.15元。

比亞迪(01211)現價升7.2%，報363.4元，該股成交約819萬股，涉資28.99億元。

瑞聲科技(02018)發盈喜，現價升4.4%，報48.6元，該股成交約451萬股，涉資2.18億元。

撰文：經濟通市場組

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