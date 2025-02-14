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證監會：留意有新股現數千倍超額情況，已對8間券商展開主體審查

14/02/2025

　　香港證監會行政總裁梁鳳儀表示，對於港股「打新」市場秩序，留意到早前有新股發行出現數千倍超額認購的情況，密切注意券商有沒有做好新股孖展融資的風險管理工作，又指在FINI出台時，已發出通函要求經紀需要在IPO融資方面需制訂審慎的信貸政策，根據公司的財政能力及客戶的償還能力等，來制訂相關的信貸限額。

 

證監會：留意有新股現數千倍超額情況，已對8間券商展開主體審查

（Shutterstock）

 

　　她續指，現時已對8間券商展開主體審查，檢視券商的新股融資政策是否穩妥，有沒有充分考慮相關客戶的償還能力，有沒有設定合適的信貸限額等，避免出現過度融資的情況，並呼籲投資者需採取較審慎態度，儘管部分新股出現超額認購，不一定必賺不賠。

 

　　她指出，證監會致力於建立第三代互聯網（Web3.0）生態圈，現時證監會已就9間虛擬資產交易平台發牌，而未來亦會就餘下的虛擬資產交易平台牌照申請進行處理，而截至2月11日，在去年4月獲批的6隻虛擬資產現貨ETF，該6隻ETF總計在管資產已達4.83億美元，較發行時增加66%。

 

撰文：經濟通採訪組

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