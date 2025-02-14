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港股 | 盤後部署 | 恒指大升800點科技股領漲，據報習近平下周主持座談會，科企領袖將出席

14/02/2025

　　恒指升勢強勁，開市即重上二萬二大關，隨後反覆向上。午後，《路透》引述消息人士透露，中國政府將於下周召開座談會，屆時中國國家主席習近平將會見包括阿里巴巴創始人馬雲、騰訊創始人馬化騰、小米創始人雷軍等科企巨頭。消息刺激恒指尾段升幅擴大，以最高位收市，恒生指數全日收報22620，升805點或3.7%，主板成交逾3646億元。恒生中國企業指數收報8331，升328點或4.1%。恒生科技指數收報5526，升290點或5.6%。

 

港股 | 盤後部署 | 恒指大升800點科技股領漲，據報習近平下周主持座談會，科企領袖將出席

（資料圖片）

 

　　目前恒指距離10月政策市頂部23241.74點還有約621點，關注下周國家主席與多位科企巨擘談話內容，是否會有實質利好消息放出，若消息配合，以今日升勢，短線有機會挑戰10月高位。若後續無政策落實，不排除回調至保歷加通道上線約22280點。

 

據報國家主席下周接見多位科企巨擘，騰訊飆7.4%

 

　　據《路透》引述三位消息人士透露，中國政府將於下周召開座談會，屆時中國國家主席習近平將罕見會見包括阿里巴巴創始人馬雲在內的商界領袖。據報騰訊創始人馬化騰，小米創始人、董事長雷軍，智能機器人製造商宇樹科技創始人王興興以及華為高管等也將參加此次座談會。

 

　　相關公司獲資金追捧：騰訊(00700)升7.4%，收報474.8元，小米(01810)升7.3%，收報44.7元，阿里(09988)升6.3%，收報124.1元。

 

比亞迪飆7.4%，漲勢喜人今日續破頂

 

　　內媒根據諮詢預測，2025年中國內地汽車銷量同比將增長7.6%達到3380萬輛的市場規模，新能源汽車將成為主要驅動力。汽車股普遍上升，比亞迪(01211)升7.4%，收報364.2元，長汽(02333)升7.3%，收報12.6元，小鵬汽車(09868)升5.9%，收報64.2元，蔚來(09866)升5.7%，收報34.55元。

 

科技類醫藥再炒過，阿里健康暴漲29.1%

 

　　阿里健康(00241)升29.1%，收報5.9元，以現價計，該股暫連升3日，累計升幅48.6%。該股成交約10.76億股，涉資57.38億元。

 

　　昨日據內媒消息，在阿聯酋迪拜舉辦的World Governments Summit 2025峰會上，阿里巴巴聯合創始人、董事局主席蔡崇信已確認正與蘋果合作發展AI，帶動上日阿里系炒作。

 

　　具科技主題醫藥股再有炒作；京東健康(06618)升7.6%，收報35.55元，平安好醫生(01833)升17.9%，收報7.36元，晶泰控股-P(02228)升9.3%，收報6.61元，醫渡科技(02158)升20.3%，收報8元。

 

　　帶動全線醫藥股齊齊夾上；康方生物(09926)升7.4%，收報60.2元，藥明生物(02269)升11.8%，收報23.3元，信達生物(01801)升4.6%，收報37.5元。

 

吉利夥雷諾擴巴西市場，吉利追落後

 

　　吉利汽車(00175)升4.1%，收報17.14元，該股成交約8737萬股，涉資14.82億元。

 

　　日前據相關媒體報道，吉利將在未來幾天宣布其在巴西與雷諾巴西公司的商業戰略，旨在應對全球貿易戰帶來的挑戰，並尋找新的增長機會。根據初步協定，吉利將獲得雷諾巴西公司部分股份，並計劃在雷諾位於巴西庫里蒂巴的工廠進行汽車組裝，利用雷諾在巴西的零售網路，銷售來自中國的吉利品牌汽車。

 

　　根據中國乘用車市場資訊聯席會秘書長崔東樹表示，去年的數據顯示，巴西已成為中國電動汽車和插電式混合動力汽車出口增長最快的市場，出口數量猛增至15.2萬輛，成為僅次於比利時的第二大出口市場。業內專家指出，此舉將使吉利能夠在巴西市場上建立自己的多動力系統平台，從而生產包括汽油車、混合動力車和純電動車在內的多種汽車產品。

 

　　內地汽車行業競爭進入白熱化階段，吉利依託雷諾在巴西進行汽車組裝，並利用雷諾已有的零售網絡進行銷量，料有助於吉利利用好巴西這個全球第二大出口市場，提升吉利汽車銷量。

 

　　今日大升市，惟吉利在汽車板塊升幅相對落後，建議等股價回落至十天線約16.5元附近買入，不跌穿廿天線可長期持有。

 

撰文：經濟通通訊社市場組

 

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