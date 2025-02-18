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恒指 | 恒指升破23000點，阿里升半成，阿里健康再飆8%

18/02/2025

恒指 | 恒指升破23000點，阿里升半成，阿里健康再飆8%

 

　　內地時隔六年再開高規格民企座談會，中國國家主席習近平稱民營經濟前景廣闊大有可為。座談會為港股注入上升動力，恒指升逾400點，並上破23000點。現時，恒生指數報23026，升410點或升1.8%，主板成交超過1159億元。國企指數報8488，升165點或升2%。恒生科技指數報5637，升137點或升2.5%。

 

　　阿里系再顯強勢，阿里(09988)升4.9%，報128.2元；阿里健康(00241)現價升7.8%，報6.06元。

 

　　科技龍頭領漲，小米(01810)升5.9%，報47.8元；騰訊(00700)升2.5%，報506元；京東健康(06618)升5%，報35.45元；快手(01024)升4.5%，報56元；美團(03690)升1.5%，報171.5元。百度(09888)亦扭轉昨日劣勢，暫時升0.6%，報90.35元。

 

　　汽車股升勢顯著，吉利汽車(00175)升6.2%，報17.92元；理想汽車(02015)升4.1%，報104.7元；長汽(02333)升2.6%，報12.68元；小鵬汽車(09868)升2%，報67.85元。

 

　　但本地地產股逆市跌，九倉(00004)跌2.6%，報17.88元；恒地(00012)跌2.3%，報21.25元；太地(01972)跌1.9%，報15.48元；新地(00016)跌1.6%，報70.5元；九置(01997)跌1.5%，報19.62元。


　　
　　即月期指新報23054，升417點，高水28點。即月國指期貨報8497，升162點，高水8點。即月科指期貨新報5641，升138點，高水4點。

 

　　上證綜合指數報3362，升7點或升0.2%，成交3140.55億元人民幣。深證成份指數報10809，升18點或升0.2%，成交5252.8億元人民幣。

 

撰文：經濟通市場組

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