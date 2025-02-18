港股 | 午市前瞻 | 外資密密部署港股？ 專家：一指標見異樣要小心

內地時隔六年再開高規格民企座談會，中國國家主席習近平稱民營經濟前景廣闊大有可為。座談會為港股注入上升動力，加上DeepSeek創始人梁文鋒確認出席座談會，AI概念繼續炒作，恒指盤中升逾400點，並上破23000點，半日收報23080，接近前頂23241，報升464點或2.1%，主板成交超過1759億元。恒生中國企業指數報8513，升190點或2.3%。恒生科技指數報5666，升167點或3%。

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溫鋼城：恒指連升六周，回調合情合理

昨晚《新華社》公布國家主席習近平於民企座談會上講話，提到民營經濟發展前景廣闊，大有可為，民營企業家大顯身手正當其時，希望他們「胸懷報國志，先富促共富」。內地支持民營經濟聲浪刺激港股持續強勢，昨日恒指23000前受阻後，今日早市即升逾400點突破23000關口。iFAST Global Markets投資總監溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，目前恒指已連升第六星期，短線出現調整合情合理，初步先以10天線約21700至22000為支持，調整過後將大有機會再次向上。

近期大市傾向留意智能駕駛以及AI生成，溫鋼城指昨日座談會過後進一步加強市場憧憬政策支持科技公司信心，整體氣氛維持良好，預計全年恒指目標為25000。但他提出一點疑慮，近期雖然一直有指外資己回流配置科技股，但外資買港股必須兌換港元，但他指近期港元匯價並非特別強，目前仍徘徊於約7.78水平，去年9月底一次政策市當時曾落至約7.74水平，故對於外資是否一如市場認為一樣正大舉部署港股有所懷疑。因此他認為假如仍有投資者想於現水位跟進，小注吼入個別科指ETF更為安全。

恒生指數今早突破兩萬三（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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