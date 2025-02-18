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阿里預測 | 阿里第三財季料少賺逾2%，淘天表現改善變現力提升

18/02/2025

阿里預測 | 阿里第三財季料少賺逾2%，淘天表現改善變現力提升

 

　　阿里巴巴(09988)將於本周四(20日)公布截至去年12月底止第三財季業績，據彭博綜合市場預測數據顯示，收入預測2779億元(人民幣．下同)，按年升6.7%；經調整純利料錄467.76億元，按年跌2.45%。市場續關注商品交易總額(GMV)、客戶管理收入(CMR)增速一致或正在靠近，而大行普遍看好CMR增速按季改善，淘天集團EBITA則料回升，但持續性成疑。

 

習近平與馬雲等民企負責人座談掀話題

 

　　步入2025年，DeepSeek研發的AI大模型橫空出世，引發AI熱潮。阿里巴巴主席蔡崇信撰文談到DeepSeek崛起令人重新思考發展AI目標及開源模型將帶來AI的普惠，雖然阿里雲旗下通義千問號稱更勝DeepSeek一籌，但競爭以外，阿里雲亦已接入DeepSeek，市場亦預期雲業務可受惠於AI訓練及運算大量需求。同時，阿里亦已確認與蘋果展開AI合作，成為後者本地化的合作夥伴。

 

　　另一市場焦點則是在國家主席習近平時隔6年多後再度召開聚焦於民營企業的座談會上，阿里巴巴創辦人馬雲亦是自2020年底旗下金融公司螞蟻集團上市「觸礁」後，再次現身官方高層會議。

 

「雙11」旺季惟憂同業競爭激烈，淘天EBITA增長持久力成疑

 

　　摩根士丹利指出，阿里巴巴第三財季業績會好於憂慮預期，但競爭風險仍存，其中預期公司GMV、CMR將分別增長4.5%、5%，且均見連續改善趨勢。雲收入可望實現雙位數增幅目標。整體經調整EBITA率料見正數，為2%；核心淘天集團EBITA率受損，由於再投資關係，但將獲雲端及本地服務利潤能力提高所抵銷；阿里國際數字商業集團(AIDC)料虧損擴大至35億元。儘管公司變現能力、GMV趨勢正逐步改善，但同業，例如與騰訊(00700)、美團(03690)等競爭激烈，且消費市場仍然呆滯，因此該行對電商行業看法保守。另一方面，鑑於近期接連出售非核心資產，預計2025財年將宣派特別股息。

 

　　摩根大通預期，第三財季收入按年升8%；經調整純利按年升14%，且看好未來數季CMR增長。GMV增幅亦應按季提高，部分由於淘天集團消費改善；核心CMR增幅料為6%，高於對上一個季度2.5%，因對淘寶商家收取0.6%服務費開始變現；淘天集團經調整EBITA應回復增長，因變現增加及理性投資。不過，該行認為於未來數季，淘天集團經調整EBITA持續增長可能性則較低，由於集團人事變動；市場競爭增加；關注GMV及CMR多於利潤，但同時看到公司利潤於長期上升多種推動因素​​。

 

　　至於再較早時間，摩根大通料第三財季GMV及CMR增長會重新加快，且對公司估值重估等投資看法不變。第三、四財季核心EBITA按年分別料升2%、4%；CMR分別升4%、5%。

 

售兩非核心資產料蝕逾200億元


　
　　季內，除常規上有「雙11」銷售旺季外，特別是阿里出售非核心資產，分別銀泰百貨及高鑫零售(06808)，且成立電商事業群整合中國國內與國際電商平台。不過，銀泰百貨、高鑫零售兩宗出售事項分別虧損約93億元人民幣及132億元人民幣。摩通指出，至於阿里宣布出售銀泰和高鑫零售，料令淘天集團、阿里於2026財年收入分別減少18%、10%。

 

　　富瑞發表研究報告指出，阿里巴巴宣布出售高鑫零售已為市場所預期，連同較早前出售銀泰百貨，反映公司專注於核心業務及股東回報，且策略一致。花旗則對阿里巴巴成立電商事業群感驚喜，在供應鏈角度，阿里巴巴將可更好支持同一供應商接觸本地及海外客戶；在內部營運及成本改善角度，相信於中至長期，將釋放淘天集團及國際數字商業集團協同效應，似乎有助集團提升營運效率及利潤能力，不過相關效應及財務影響需時反映，但對整體操作看法正面，並相信可改善營運及財務表現。

 

撰文：經濟通通訊社記者許英略

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