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港股 | 午市前瞻 | 季績無驚喜 AI遇挫折 百度今年怎翻盤？

19/02/2025

　　港股昨日突破兩萬三後乏力，科網股回調，恒指今早開報22777，回吐199點或0.9%，主板成交39.29億元。恒生中國企業指數報8394，跌81點或1%。恒生科技指數報5576，跌62點或1.1%。

 

港股 | 午市前瞻 | 季績無驚喜 AI遇挫折 百度今年怎翻盤？

（Shutterstock圖片）

 

李偉傑：配股潮若擴至大企業，將動搖市場信心

 

　　美國總統特朗普表示，可能對汽車、半導體及藥品徵收約25%進口關稅，相關決定最早將於4月2日正式宣布，隔夜美股三大指數收市微升。恒指今早低開近200點，最多跌逾300點，現時跌幅顯著收窄，天風國際經紀業務部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，今日晶片股和部分醫藥股逆市上升，尤其是晶片股走勢凌厲。市場再次炒作國產自主。由於DeepSeek崛起，成為自主研發成功的範本，增強了市場對國產替代的信心，因此晶片板塊愈受打壓股價愈走強。

 

　　李偉傑認為，恒指上年10月高位在23200點附近，之後大市出現獲利回吐。港股近期累積升幅大，預料在23000至23200點附近同樣阻力。不過，由於市場氣氛良好，預料恒指下方在22500附近有初步支持，後市仍要視乎大市成交能否配合。加上臨近業績期，投資者難免觀望。

 

　　另外，近日有多隻中小股份趁著股價上升迫不及待配股。李偉傑指出，配股趨勢雖然暫時對市場影響不大，但若擴展至大型股份，則難免動搖市場信心。

 

港股 | 午市前瞻 | 季績無驚喜 AI遇挫折 百度今年怎翻盤？

（互聯網圖片）

DeepSeek推出後，百度股價未受惠

 

　　 百度(09888)公布，去年全年純利237.6億元人幣，按年增17%；經調整淨利潤270億元，按年則跌6%。年內，集團總收入1331.25億元，按年跌1%；經調整EBITDA錄331億元，按年跌8%；核心收入1047億元，按年升1%。其中，去年全年在線營銷收入730億元，按年減少3%；非在線營銷收入317億元，增長12%。

 

　　業績公布後，隔晚百度ADR應聲下跌，今日盤中最多跌逾7%。李偉傑表示，整份業績無甚驚喜可言，當中線上營銷收入更差過市場預期。自從DeepSeek崛起，內地AI相關股份受到帶動，股價持續上升。相反百度股價在DeepSeek面世後並沒有受惠，主要是兩者間有競爭成份。文心一言作為內地首個發布的AI大模型，此前還與蘋果合作，自然被給予厚望，但DeepSeek強勢推出後，並在搜索功能上對百度帶來衝擊，對集團日後廣告收入難免有所影響。雖然集團早前宣布，百度搜索和文心智能體平台接入DeepSeek，有「黐金糠」之嫌，不過市場反應則是股價下跌，顯然認為百度和DS的關係是競爭對手多於合作夥伴。

 

　　業績公布後，百度創始人、董事長兼首席執行官李彥宏指，文心大模型4.5系列將是百度有史以來最好的模型；此外，2025年將是百度的自動駕駛服務蘿蔔快跑擴張的關鍵一年，預計蘿蔔快跑車隊規模和載客量將比以往任何時候都更快增長。李偉傑指，文心一言4.5系列發展如何現在難以評價，內地AI模型發展迅速，未來文心一言系列就算超越DeepSeek也不足為奇。至於蘿蔔快跑過去一年的增長與市場整體發展相若，增長不算特別出色。李偉傑亦提到，百度未來面臨不少挑戰，蘋果內地AI功能原本找百度合作，但早前傳出阿里(09988)成為合作方，雖然百度與蘋果的合作並未完結，但可以想象，百度在AI技術上並沒有滿足到蘋果的全部需求，距離行業標桿OpenAI有距離，而不光是像阿里這樣的科技巨頭，其他企業的雲業務都隨時為百度帶來挑戰。

 

港股 | 午市前瞻 | 季績無驚喜 AI遇挫折 百度今年怎翻盤？

百度股價表現。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

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緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 19/02/2025 16:40
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