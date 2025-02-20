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開市Go | 儲局憂關稅燃通脹，國資有意入股DS，蘋概憧憬新機

20/02/2025

要聞盤點

 

1、美國聯儲局1月議息紀錄指出，官員們希望在調整利率前看到進一步通脹進展，並擔心關稅政策影響通脹，預料暫不會減息。道指報升71點；標普升14點；納指升14點。金龍中國指數下跌29點，百勝中國和騰訊音樂娛樂對指數拖累最大。日經期貨截至上午8時06分跌40點。

 

2、有報導指特朗普考慮與中國重新簽訂貿易協議，以促使中國採購更多美國貨。

 

3、特朗普表示，烏克蘭總統澤連斯基「最好迅速行動」實現和平，否則可能失去國家。澤連斯基反指，美國正為俄羅斯突破多年的孤立狀態，特朗普掉進了俄羅斯的「虛假信息空間」，他並強調自己的民意支持度高達58%。

 

4、蘋果推出售價599美元的低端版iPhone 16e，其中晶片為蘋果自研，支持Apple Intelligence。

 

5、有消息指阿里巴巴、中投公司及社保基金等正在與DeepSeek接觸，洽談入股該初創企業。

 

6、中國1月吸收外資同比下降逾13%，創四年最弱開局。國務院發布2025年穩外資行動方案，便利跨國公司投資及併購。

 

7、市場監管總局等五部門印發《優化消費環境三年行動方案（2025－2027年）》，支持汽車、家電及家居產品升級換代。

 

8、新地(00016)以6.02億元中標東涌第106B區的臨海住宅地皮，每方呎樓面地價1501元，接近市場預期下限，創下全港賣地表用地樓面呎價近11年新低。

 

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