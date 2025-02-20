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美股 | 市場無視聯儲局紀要預警，美股上行標普再創紀錄

20/02/2025

美股 | 市場無視聯儲局紀要預警，美股上行標普再創紀錄

　　聯儲局貨幣政策會議紀要暗示官員將按兵不動，直至控制通脹取得更多進展才會調整利率。但美股三大指數周三（19日）收市仍報升，標普500指數再創新高。

 

　　受科技、醫療健保和能源公司推動，道指收市報升71.25點，或0.16%，報44627.59點；標普500指數升14.57點，或0.24%，報6144.15點，創今年第3個收盤紀錄，且日內高見6147.43點，亦創盤中新高。納指升14.99點，或0.07%，報20056.25點。

 

　　特斯拉收市升1.8%，公司計劃進軍印度市場，並準備於新德裏和孟買開設大型陳列室。波音收市微升0.6%。媒體報稱美國總統特朗普認為波音已幾乎無可救藥，並授權馬斯克探索如何令波音加快付運新空軍一號飛機。新能源汽車生產商Nikola股價大跌逾39%，因公司申請破產保護。

 

美匯指數微升，歐元維持強勢

 

　　美匯指數輕微上升約0.14%，至107.19附近水平，市場對美元的走勢持謹慎態度，令波幅較小。

 

　　在美俄就烏克蘭停火可能性進行談判的影環境下，歐元維持強勢，但尚未突破1.05美元水平，若果美國一旦擴大對歐盟的關稅範圍，歐元兌美元帶可能出現大幅下降，並跌至2024年11月初1.04的低位。

 

　　新西蘭央行宣布將官方現金利率下調0.5厘，至3.75厘，並指出經濟面臨增長下行的風險，紐元兌美元一度回落至0.5680附近，但匯價未有進一步下行。

 

　　紐約期金微升0.08%，報每盎司2951.35美元，再次創下歷史新高，主要受美國總統特朗普提出的關稅威脅，以及憂慮俄烏局勢發展。油價受到俄羅斯和美國供應收緊而向上。紐約期油升0.30%，報每桶72.04美元；布蘭特期油升0.22%，報每桶75.99美元。

 

撰文：經濟通國金組

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