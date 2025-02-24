IPO | 鄧浩然：香港新股市場回顧和展望

《然之有物》本欄上期回顧了2024年全球新股市場的表現，今期將焦點轉回香港市場。香港新股市場2024年呈現了復甦的態勢，集資額達到829億元，較2023年大幅上升80%，並重返全球前五，位列第四，而主要動力來自於大型新股。2024年集資額前三的美的(00300)、地平線機器人(09660)及順豐(06936)合計，就超過了市場全年總集資額的一半，當中美的為香港市場貢獻了357億元，是2024年全球集資額第二高的新股。

雖然大型新股是市場復甦的主要動力，但更深層次的原因其實是與內地A股市場有關。內地監管機構近期重點改善整體資本市場，對提升已上市公司的質量尤其重視，相反對新股市場則採取「階段性收緊」措施。在A股市場相對低迷的情況下，不少尋求上市的內地企業均轉戰香港市場，間接帶動了香港新股市場的表現。

除了全球排名重返前五，2024年香港新股市場在其他方面也出現了突破。首先是特專科技公司上市制度(18C)，2024年共有三家企業通過18C完成上市，涉及智能機器人、智能駕駛與藥物和材料科學研發等不同領域。至於SPAC制度也出現了「零的突破」，由金管局前總裁陳德霖擔任發起人的SPAC，與某東南亞電商解決方案平台完成合併，成為香港首宗通過De-SPAC方式上市的成功案例。

香港新股市場2024年集資額達829億元，按年大升80%，並重返全球前五，位列第四。(Shutterstock)

至於2025年的展望方面，筆者仍然保持審慎樂觀的態度，香港新股市場的整體表現預計仍會受市場氣氛及市場對個別大型新股的反應所影響。前文提到不少內地企業由A股轉戰港股，截至2024年底在審的86宗上市申請中，約有三分之一是A股上市公司或曾經遞交A股上市申請，當中A股上市公司來港上市更是近期香港新股市場的一個新趨勢。其實這個趨勢於2024年已經開始形成，2024年香港IPO集資額排行榜前三位，A股上市公司就佔其二（美的和順豐分別排名第一和第三），預計這個趨勢在今年將會持續。執筆之時，市場上已有超過20家A股上市公司宣布來港上市的計劃，當中包括各位讀者熟悉的寧德時代（深：300750）。

另外值得一提的是，香港監管機構於2024年下半年推出了優化新上市申請審批流程的措施，預計會進一步提升香港上市申請的審批速度及透明度，而符合資格的A股上市公司，相比一般上市申請將有更快的審批流程，有望進一步加快A股上市公司來港上市的步伐。

當然，除了利好因素，也有不明朗因素，尤其是美國新政府上台後推出的各種關稅措施所帶來的負面因素。關稅可能會引發通脹，從而影響央行下調息率的步伐。息率與新股市場的表現可謂息息相關，一方面，減息可以為市場提供流動性，釋放更多資金盤活股市，另一方面，息率亦會影響企業的估值（尤其是對息率敏感的新經濟公司）及其上市意欲。相信美國新政府將陸續出台新政策，而這些政策將左右美國以至全球新股市場的走勢。

香港新股市場2025年將有何表現？就讓我們拭目以待。

畢馬威會計師事務所合夥人 鄧浩然

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