恒指 | 大摩上調中國股票評級，恒指目標提高至24000點

摩根士丹利將MSCI中國指數評級從「減持」(Underweight)上調至「中性」(Equal-weight)，並將該指數2025年底的目標上調至77，較之前的預測提高了22%。同時，將恒生指數今年12月的目標調升24%，從19400點升至24000點。

大摩報告又將恒生中國企業指數目標從6970點上調至8600點，對滬深300指數的預測則維持在4200點不變。大摩還把MSCI新興市場指數目標上調9%至1200點，主要反映出MSCI中國指數目標上調。

報告指，地緣政治和國內事態發展正在壓低中國股票的風險溢價。摩根士丹利預測面臨的主要風險是中美緊張局勢升級導致海外投資者分配給中國股票的風險溢價迅速上升。大摩正關注定於4月1日發布的美國優先貿易政策評估，以及正在進行的有關出口管制辯論。

大摩認為，中國面臨的通縮挑戰仍然對在岸股市構成阻力。摩根士丹利把MSCI中國指數目標動態本益比從10倍上調至11.6倍，這既考慮到淨資產收益率驅動因素，也因為該行認為投資者現在為中國分配的股本成本較低。

花旗調高恒指目標，科指有望最多升15%，籲吼中國製造落後股

花旗發表報告表示，將恒指今年6月底目標價由21000點上調至23800點，今年底目標價由22000點調高至24500點。該行將小米(01810)移出首選買入港股名單。

花旗表示，港股年初至今表現強勁，恒生科技指數累升約27%，以今年1月低位計升幅更達37%，預期恒生科指短期內仍有5%至15%的上升空間。

花旗建議投資者關注可獲科技賦能的「中國製造」投資主題落後股，包括中航科工(02357)、中集安瑞科(03899)、中國中鐵(00390)、中國中車(01766)、時代電氣(03898)、中國通號(03969)、東方電氣(01072)及紫金礦業(02899)等。

撰文：經濟通採訪組

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