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東亞去年多賺12%派息翻倍，恒生績後遭大行唱淡，銀行股可以點揀？

20/02/2025

　　繼滙控(00005)及恒生銀行(00011)昨日(19日)中午公布業績後，東亞銀行(00023)也於今日(20日)中午放榜，集團去年純利按年升12%至約46億元，派息增逾1倍至38仙，午後股價逆市飆逾半成高見10.6元。恒生去年純利則按年增3%，惟淨利息收入跌5%，不良貸款比率升至6.12%，且沒有回購計劃，遭大行唱淡，昨日急跌4%，今日卻反彈逾3%。而滙控去年稅前盈利按年升6.5%至約323億美元，上季則升1.3倍至22.77億美元，均勝預期；派息36美仙，增約16%。集團又擬展開最多20億美元股份回購，昨日股價再創新高，今日回吐逾1%。若想買銀行股，可揀哪一隻？

 

東亞去年多賺12%派息翻倍，恒生績後遭大行唱淡，銀行股可以點揀？

（資料圖片）

 

東亞去年純利按年升12%派息38仙　淨利息收入跌2%


　　東亞公布，截至2024年12月31日止全年純利46.08億元，按年升11.9%，每股基本及攤薄盈利1.52元，按年升15.15%；派發第二次中期息38仙，按年增加1.11倍，可以股代息。經營收入209.79億元，升1.1%。除稅前溢利58.4億元，升10%。期內淨利息收入165.29億元，按年跌2%；由於利率下降，淨息差按年收窄5個基點至2.09%。服務費及佣金收入淨額按年增加6.2%至28.02億元。交易及對沖淨額，以及其他金融工具的淨表現增加41.3%至13.36億元。非利息收入增加14.9%至44.5億元。


　　集團去年減值損失按年跌10%至55.93億元，其中金融工具之減值損失54.97億元，按年升微升0.3%。於去年底，集團減值貸款比率2.72%，高於2023年底的2.69%。集團指，去年香港業務除稅前溢利上升9.2%至37.82億元，且相信中國內地房地產發展商的財務狀況趨於穩定，但對香港房地產發展商而言，高利率的影響日益明顯，因此繼續保持警惕，積極管理風險敞口。香港客戶貸款餘額維持於與前一年相若的水平。該行亦同時謹慎管理存款結餘，以控制資金成本。

 

　　去年客戶墊款總額則增加0.2%至5329.31億元。於去年底，貸款對存款比率為80.2%，而2023年底則為81.1%。另於去年底，總資本比率、一級資本比率及普通股權一級資本比率保持穩健，分別為22.3%、18.7%及17.7%。截至去年底季度平均流動性覆蓋比率為204.6%，遠高於100%的法定下限。

 

東亞中國去年淨溢利增至1.75億元　減值貸款比率穩定於2.8%

 

　　另東亞中國去年淨溢利上升1.19億元至1.75億元；金融工具減值損失則下降6.1%至15.57億元，減值貸款比率穩定於2.8%。期內東亞中國貸款總額增長3.8%至1470億元，而存款總額增長4.7%至1650億元。而非房地產相關貸款佔比由前年的78%提升至84%。


　　期內東亞中國撥備前經營溢利17.89億元，按年升2.7%。該行稱，雖然競爭加劇及利率下降令淨息差收窄，導致淨利息收入下降5.8%至38.35億元，但在貿易融資、銀團貸款、財資產品銷售及財富管理的服務費收入強勁增長下，非利息收入顯著上升26%至12.4億元，抵銷了淨利息收入下降的影響。

 

恒生去年純利按年增3%派息3.2元　淨利息收入跌5%


　　恒生銀行截至去年12月31日止全年純利為183.79億元，按年增3%，好過市場預期；每股基本及攤薄盈利9.33元，按年增4%；派發第四次中期股息3.2元，全年股息合共6.8元，按年升4.6%。年內淨利息收入減少5%至307.84億元，淨利息收益率收窄10個基點至2.2%，主要由於貸款需求疲弱，令貸款息差收窄。淨息差亦下降11個基點，為1.78%。非利息收入則升26%至107.53億元。恒生客戶貸款(已扣除預期信貸損失準備)減少410億元，即5%，為8190億元。

 

　　集團平均總資產回報率為1.1%，按年增0.1%，平均普通股股東權益回報率為11.3%，按年持平。去年底普通股權一級資本比率為17.7%，一級資本比率為19.4%，總資本比率為20.8%，均高於監管規定。成本效益比率為36.6%，2022年則為35.8%。

 

東亞去年多賺12%派息翻倍，恒生績後遭大行唱淡，銀行股可以點揀？

（資料圖片）

 

恒生總減值貸款比率升至6.12%　部分香港房地產客戶要求延遲還款

 

　　另恒生指，由於第3階段批發貸款客戶的預期信貸損失提撥減少，預期信貸損失及其他信貸減值提撥減少24%至47.73億元。於2024年12月31日，總減值貸款對總客戶貸款比率為6.12%，而於2024年6月30日及2023年12月31日，則分別為5.32%及2.83%。恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵稱，高息環境一直持續，為該行部分香港的商業房地產客戶持續帶來現金流的壓力。由於部分香港房地產客戶要求延遲還款，截至去年底，該行不良貸款比率為6.12%。

 

　　集團總減值貸款則由2023年12月31日的247億元，增至去年12月31日的510億元，此變動主要反映若干減值企業貸款的評級下調，以及部分減值貸款撇銷。

 

花旗：資本回報未達市場期望　美銀：不良貸款覆蓋率低

 

　　花旗發表研報指，恒生2024年下半年股東應佔盈利為81億元，按年下降16%，比市場共識高出13%。同時，宣布末期股息每股3.2元，全年股息每股6.8元，比市場共識高出6%，全年派息率為73%，按年持平，但恒生未宣布新的股份回購計劃，可能會令投資者失望。而恒生下半年稅前利潤錄134億元，比市場共識高出11%，主要受惠於非淨利息收入的強勁表現及較低的運營支出。另非利息收入表現優於預期，但資本回報可能未達市場期望。而不良貸款率上升將會成為恒生銀行的主要挑戰，恒生在報告中提到總不良貸款率上升至6.12%，其中香港商業地產的不良貸款率上升至15.2%。投資者關注的重點將集中在香港商業地產的資產質量和資本回報策略上，予「中性」評級，目標價97元。

 

　　美銀稱，恒生2024財年的撥備前利潤按年升0.4%至263億元，淨利潤按年增長3%至184億元，超出該行預期6-9%。同時，核心一級資本充足率半年間減1.1個百分點至17.7%。香港商業地產信貸組合持續惡化，2024年下半年不良貸款較上半年增加10.7%，不良貸款比率進一步升80個基點至6.12%。2024年下半年，恒生香港商業地產貸款較上半年下降6.6%至1310億元。香港商業地產組合持續出現負面信貸遷移，主要受抵押組合惡化影響，因借款人尋求延期付款以應對債務償付能力挑戰。由於香港企業房地產風險及不良貸款覆蓋率較低，維持「跑輸大市」評級，目標價92.5元。

 

　　摩根士丹利指，恒生2024年下半年核心財務表現勝預期，其稅前利潤較該行預期為高，主要動力來自於更強勁的收入，源自於非淨利息收入等方面，並受惠於財富管理業務，手續費表現亦強勁。而淨利息收入與貸款損失大致符合預期，而不良貸款率升至6.12%，預期信用損失(ECL)符合預期，但相對於新冠疫情前的長期歷史水平仍處於較高水平，而其第四次中期股息3.2元，較該行預期為高。恒生核心營運趨勢大致符合預期，但核心市場仍面臨阻力，且沒有資本回報抵銷，予目標價93元及維持「減持」評級。

 

何啟俊：銀行股首選滙控84元可吸　恒生東亞受制香港經濟環境

 

東亞去年多賺12%派息翻倍，恒生績後遭大行唱淡，銀行股可以點揀？

（何啟俊）

 

　　俊賢資產管理投資總監何啟俊指，短期銀行股首選仍會是滙控，滙控過去一兩年做了很多工作，包括重整架構、控制成本，甚至出售一些盈利較低地區的業務，成績令市場覺得有信心，投資者認為其「瘦身」成功令派息更有保證。另滙控業務遍布全球，預期環球經濟會平穩增長，而美國聯儲局減息料會較慢，對經營國際銀行業務的滙控較有利。本地銀行如恒生及東亞卻礙於香港經濟環境，大家不會看得太好，業績可能平平淡淡，沒甚麼特別，似乎滙控賣點較多，可待回至84元考慮吸納，儘管近期已升至較高位置，但其實今年整體與大市同步為主，今日回吐也與大市走勢相若。

 

　　何啟俊又認為，東亞今日急升只是純炒業績，始終對本港經濟環境不是很樂觀，而東亞今日已升至雙頂阻力位，若有貨不妨考慮減持一部分。至於恒生，業績其實沒甚麼特別，只因沒回購計劃令昨日沽壓較大，今日即見再有買盤吸納，但亦已升至去年10月高位的阻力位置，若想買入可待回至近100元才考慮。

 

　　東亞今日升4.97%收報10.56元，恒生升3.68%報104.2元，滙控則跌1.41%報87.15元。其他本地銀行股普遍上升，渣打(02888)升0.09%報111.1元，中銀香港(02388)升1.68%報27.2元，大新銀行(02356)升1.06%報8.62元。

  

東亞去年多賺12%派息翻倍，恒生績後遭大行唱淡，銀行股可以點揀？

 

東亞去年多賺12%派息翻倍，恒生績後遭大行唱淡，銀行股可以點揀？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》林家亨分析，請按此


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