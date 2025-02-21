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蜜雪冰城今招股入場費2萬元引入基投認購逾15億元

21/02/2025

蜜雪冰城今招股入場費2萬元引入基投認購逾15億元

 

　　茶飲新股蜜雪冰城(02097)今日至下星期三(26日)公開招股，計劃全球發售1705.99萬股，其中香港佔10%其餘則國際發售，另有超額配股權15%，每股發售價為202.5元，每手100股，入場費2.0454萬元。預期3月3日掛牌。

 

　　公司已與基石投資者包括由英國上市公司M&G plc最終控股的M&G Investments (英卓投資管理)、　HongShan Growth、　Persistence Growth Limited、HHLR Fund, L.P、及　Long-Z Fund I, LP訂立基石投資協議，基石投資者已同意按發售價認購可以總金額2億美元(約15.58億港元)購買769.26萬股股份，佔緊隨全球發售完成及超額配股權獲悉數行使前及後已發行股本總額的2.04%或2.03%。蜜雪冰城認為，基石配售將有助提升公司形象，並展示出投資者對其業務和前景充滿信心。

 

　　按發售價計算，公司估計自全球發售獲得的所得款項淨額將約為32.91億港元。其中，約66%將用於提升端到端供應鏈的廣度和深度；約12%將用於品牌和IP的建設和推廣；約12%將用於加強各個業務環節的數字化和智能化能力；及約10%將用於營運資金和其他一般企業用途。

 

去年首三季多賺四成，門店逾4.5萬間

 

　　作為中國最大的茶飲企業，蜜雪去年首9個月淨利潤35億元人民幣，按年增42.3%；截至去年9月底，公司擁有超過4.5萬家門店，遍布中國及海外11個國家及地區，大部分為加盟店。

 

撰文：經濟通中國組

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