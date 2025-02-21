恒指高開513點報23090，阿里爆升一成，京東騰訊跟漲

受惠阿里(09988)季績強勁，恒生指數今早開市即突破兩萬三，報23090，升513點或2.3%，主板成交57.65億元。恒生中國企業指數報8526，升203點或2.5%。恒生科技指數報5684，升184點或3.4%。

阿里第三財季股東應佔盈利489.45億元人幣，按年增長2.39倍。期內非公認會計準則淨利潤510.66億元人幣，按年升6.5%，勝市場預期。期內，收入2801.54億元人幣，按年上升7.6%。經營利潤412.05億元人幣，按年升83%。阿里績後高開10.01%，報133元。

受阿里業績帶動，京東集團(09618)高開4.55%，報160.7元，騰訊(00700)升高開3.74%，報505元。

嗶哩嗶哩(09626)截至去年12月31日止第四季度純利約8996萬元人幣，實現首個季度的公認會計準則下盈利，股價高開9.43%，報169.4元。網易(09999)第四季經調整純利97億元人民幣，按年升31%；純利88億元，按年升33%，均勝預期，股價無升跌，報158.1元。

美團(03690)據報整改期遭延長，股價升1.21%，報158.8元。

滙控(00005)跌0.75%，報86.5元，暫連跌2日，累計跌幅2.15%。

矚目新股蜜雪冰城(02097)今日招股，加上大市暢旺觸發上市公司配股潮，港交所(00388)股價高開2.56%，報336元。

撰文:經濟通市場組

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