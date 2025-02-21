港股 | 午市前瞻 | 恒指破頂上半年看兩萬五 B站手遊強料持續帶動業績

市場憂慮美國總統特朗普新關稅計劃將對經濟帶來不明朗，美股三大指數周四顯著下跌。但中概股強勢，恒指在科技股帶動下，強勢高開逾500點，開市即上23000點。恒生指數半日收報23238，升661點或升2.9%，指數見三年高。主板成交近2094億元。國企指數報8564，升241點或升2.9%。恒生科技指數報5757，升257點或升4.7%。

嗶哩嗶哩手遊《三國：謀定天下》（公司圖片）

李偉傑：阿里業績料持續提振港股

美國財長貝森特計劃周五與中國財政部部長藍佛安通電話，貝森特敦促中方重新平衡經濟發展。至於美國總統特朗普稱與中國達成貿易協議可能性很大。另外，阿里(09988)季績強勁。恒指今日開市即突破兩萬三，其後反覆向上，突破10月初的政策頂，早盤高見23256，創近三年高。天風國際經紀業務部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，今日恒指升浪主要是由阿里業績強勁帶動一眾科網股向上引領，他特別強調，阿里的AI和雲業務相關業務表現優異，提升了阿里的估值，料其升勢將持續提振恒指表現，並非僅炒作業績的短暫行情。

他指出，市場投資氣氛偏向樂觀，尤其是AI相關消息出現後，很多科技股估值提升，而科技股在恒指中佔比較重，為恒指向上提供持續的動力。他預計今年上半年恒生指數有能力向更高位置發展，如25000點，短線下方支持位見22500。

嗶哩嗶哩遊戲生命周期長料持續帶動業績

嗶哩嗶哩(09626)公布，截至去年12月31日止第四季度純利約8996萬元人民幣，實現首個季度的公認會計準則下盈利，每股盈利0.22元，而2023年同期虧損約12.96億元人民幣。值得注意的是，期內手遊業務表現亮眼，營業額大升79%至18億元人民幣，主因去年推出的獨家授權遊戲《三國：謀定天下》的強勁表現所致。

至於全年業績來看，淨營業額總額268.32億元人民幣，增加19%，毛利87.74億元人民幣，增加61%，因提高變現效率所帶來的淨營業額總額增加及平台運營相關成本減少所致。經營虧損13.44億元人民幣，比2023年經營虧損50億元人民幣收窄。

李偉傑表示，嗶哩嗶哩前景向好，良好季度數據帶來了較好的觀感，預期2025年公司業績能持續改善。他進一步指出，嗶哩嗶哩在遊戲方面表現突出，而《三國：謀定天下》此類型遊戲生命周期比較長，可期待持續為業績帶來盈利。但同時，在手機遊戲領域，嗶哩嗶哩作為新進入者，仍需警惕面臨著騰訊等行業龍頭的競爭。另外，公司未來廣告業務表現如何需考慮未來宏觀經濟狀況。

股價走勢方面，李偉傑認為，目前正在逼近前頂約178元，若能成功突破，且市場氣氛持續理想，有機會嘗試衝擊去年11月份的較高位置，約191元。

嗶哩嗶哩股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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