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外資點名中國科技股「十大勁旅」，有望挑戰美股七雄地位

21/02/2025

外資點名中國科技股「十大勁旅」，有望挑戰美股七雄地位

 

　　美國股市在歷史高位徘徊，高盛、摩根士丹利等機構紛紛預警美股恐將迎沽空大軍攻擊，相反地中國科技股卻在DeepSeek橫空出世及民企座談會後一路高歌猛進。WisdomTree Investments證券策略主管Jeff Weniger在社交平台中，將十家中國科企並稱為「Ternific 10」（十大勁旅），和美股七雄「Magnificent 7」相對應。Jeff Weniger認為「Ternific 10」有望挑戰美股七雄地位，一切有待時間證明。

 

　　Jeff Weniger提出的「Ternific 10」包括阿里巴巴(09988)、騰訊(00700)、美團(03690)、小米(01810)、比亞迪(01211)、京東(09618)、網易(09999)、百度(09888)、吉利(00175)和中芯國際(00981)。

外資點名中國科技股「十大勁旅」，有望挑戰美股七雄地位

　　Jeff Weniger在另一則貼文又提到，恒生中國企業指數在短短一年多時間上漲了3000點，正在爆發。恒生國指今日收盤報8666點，而2023年底則只有5768點，兩者相差2898點。

 

　　WisdomTree是一家總部來自紐約的ETF及ETP發起人和資產管理公司，主要專注於交易所交易產品，在全球管理的資產規模約為810億美元；Jeff Weniger曾在BMO財富管理公司擔任高級策略師並負責資產配置，工作時間長達11年，之後加入WisdomTree。

 

撰文：經濟通市場組

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