港股 | 恒指季檢 | 李寧、中生料藍籌地位仍穩 科指新貴地平線望12元

美股隔晚重挫，港股AI概念亦見調整，加上藥明系再受美國監管因素挑戰下挫，拖累恒生指數半日報23348，跌129點或0.5%，主板成交近2312億元。恒生中國企業指數報8627，跌39點或0.5%。恒生科技指數報5774，跌84點或1.4%。

（互聯網圖片）

連敬涵：科技股整固不代表升勢告終

港股上周五爆升900點後，今早一度再踢高至23688，隨後又告回落，半日恒指跌約100點。香港股票分析師協會理事連敬涵向《經濟通通訊社》表示，上周後市升市主要受阿里(09988)業績帶動，連敬涵預計本周不會出現如阿里一樣左右市況的重磅業績，因此本周會以高位整固為主，兼準備可能即將於下周登場的兩會消息。

以市況計，連敬涵指今日內銀、內險以至內房股等都有炒味，都是有機會獲得政策支持的板塊類型，預計大市於熱炒科技股整固期間，將會短期轉炒落後的政策概念股。不過他強調，因應科技股仍然是大勢所趨，現時走勢計一定未升完，即使短期內有5%至10%調整幅度都仍算健康，反而上述內銀、內險、內房為兩會期間限定炒作，短炒一輪很快就會告終，建議投資者宜做恰當部署。

李寧未至於被踢出藍籌，地平線8元上車

恒指公司上周公布季度檢討結果，恒指方面沒布變動，維持83隻藍籌股。國指方面則剔出李寧(02331)及中生製藥(01177)，加入中通快遞(02057)及百濟神州(06160)。半日李寧股價炒政策倒升逾2%，中生製藥同樣倒升逾2%。連敬涵指出，兩藍籌被踢出國指不一定等於大機會被踢出恒指，始終兩股在市值及成交上仍充足，加上業績未至於令恒指公司須立即將其剔出，預計恒指公司對百大藍籌目標猶在，不會輕易剔除藍籌股。

李寧股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

中生製藥股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

科指方面則剔出東方甄選(01797)以及眾安在綫(06060)，同時加入騰訊音樂(01698)以及地平線機器人(09660)，其中地平線上市僅四個月即獲納入重要指數，半日曾升超過16%。連敬涵坦言地平線基本面優秀，智能駕駛技術上近乎首屈一指，預計後市仍未升完。不過他提到股份最大暗湧為仍未過上市半年禁售期，屆時有可能出現較大回吐幅度，但預期現時起計兩個月內仍長升長有，建議不妨趁股價回落至8元吼入，兩個月內目標炒上12元都大有作為。

地平線機器人股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

抽中蜜雪宜眼明手快

蜜雪集團(02097)IPO極度火爆，據富途數據顯示，截至12:20pm已累積逾7923億元孖展額，以公開發售額3.45億元計，已超購2293倍。連敬涵以過往茶飲股表現分析，上市一兩日內都能有所炒作，但過後即會大幅散水，因此投資可以跟抽，但抽中後宜眼明手快獲利。目前市場預測股價上市首日將會有兩成升幅，他亦表示大有可能，但以基本面計蜜雪仍受困於行業競爭之中。

撰文：經濟通通訊社市場組

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