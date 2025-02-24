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黃偉豪：特朗普限華投資不排除雷聲大雨點小 惟對藥明單量有隱憂

24/02/2025

　　藥明系股價今日集體跳水，其中藥明康德(02359)重挫一成為全日最差表現藍籌。此番沽壓源自美國總統特朗普連環釋放政策利空，包括簽署備忘錄要求美國外國投資委員會（CFIUS）加強限制中國投資戰略領域，涵蓋醫療科技、關鍵基礎設施及原物料等產業。另外，特朗普警告將對海外製藥企業加徵關稅，敦促藥企加速生產線回流美國。

 

黃偉豪：特朗普限華投資不排除雷聲大雨點小，惟對藥明單量有隱憂

（Shuttlestock圖片）

 

黃偉豪：料特朗普政策後續仍有調整空間

 

　　胤源世創家族辦公室（香港）第一副總裁黃偉豪向《經濟通通訊社》表示，相較於警告藥廠將海外生產線轉移到美國，特朗普限制中國企業投資美國戰略領域對藥明系的影響更大。他指出，藥明系大部分生意來自歐美地區，尤其美國居多。若政策落地，主要靠外圍企業生存的藥明系訂單可能減少，盈利增長或放慢，將難以支撐高估值，導致股價下跌。

 

　　但他同時提醒，現在的股價表現只是市場對消息的第一反應，但特朗普一貫「雷聲大，雨點小」，不排除是目前的消息僅僅是談判籌碼，後續可能還有調整空間，最終影響如何要看政策是否會落實。

 

藥企若集體回流美國，或侵蝕藥明系訂單

 

　　就藥明系不斷被下調估值，黃偉豪指藥明系上市恰逢公司快速增長時期，前期估值已偏高，本身就存在調整空間。另一方面，美國此前就不時傳出針對生物科技相關的禁令，即便沒有是次特朗普簽署備忘錄，股價已反映對其盈利減少的擔憂。

 

黃偉豪：特朗普限華投資不排除雷聲大雨點小 惟對藥明單量有隱憂

（Shuttlestock圖片）

 

　　針對特朗普要求藥企將海外生產線回流美國，黃偉豪認為，藥明系客戶以美國當地公司為主，其業務本身就在美國，因此他認為以關稅威脅藥企將生產線搬回美國，對藥明系沒有直接的影響。但他警告，藥企回流後原本屬於藥明系或者美國以外地方的業務，可能因為關稅不確定性，更傾向選擇與美國本土企業合作，從而侵蝕藥明系的訂單。

 

撰文：經濟通通訊社記者汪澤妍

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