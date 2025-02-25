理想 | 將推首款純電新車兼獲高盛升目標至$137，股價逆市飆逾一成可以點部署？

理想汽車(02015)今日(25日)在官方微博發布首款純電SUV i8官方圖片，雖然只展示i8的車頭與車尾設計，未披露車側造型，但已刺激股價今早由低開4%倒升最多14%，創近一年來最大單日升幅，為表現最佳藍籌。值得一提，理想雖然上月交付量按年跌4%至3萬輛，惟本月首周銷量環比反彈逾倍，加上近日才獲高盛上調目標價至137元，或可看高一線，若想吸納應如何部署？

理想汽車首款純電SUV i8官方圖片（截自理想汽車官微）



發布首款純電SUV i8官圖 全新外觀設計具高級感科技感

理想汽車今日發布首款純電SUV i8官圖信息，i8採用全新的外觀設計，具高級感、科技感，是理想汽車前瞻-先鋒設計語言的延續，也是下一代純電SUV的設計方向。結合新出行CEO賀磊的消息，i8屬於6座純電大車，支持5C快充加超低能耗等特性。除i8外，理想i6、i7、i9後續也將逐步亮相。i系列將與L系列、MEGA並列，共同構成完整的車型矩陣。而根據理想汽車的產品規劃，到2025年，將推出包括5款增程車型、1款超級旗艦(MEGA)和5款純電車型。

值得一提，在去年的北京車展上，理想汽車首席执行官兼董事長李想表示，理想 i8(當時名為M8)基本上可以看作是Model X的旅行版，旨在更好地解決第三排座椅的空間問題。他還指，新車並非MPV造型，如果將C柱之後的部分去掉，車身前半部分與Model Y和Model X基本一致。

上月交付量按年跌4%至3萬輛 惟本月首周銷量環比反彈逾倍

另外，理想汽車1月只交付新車約2.99萬輛，按年跌約3.86%，按月減少48.85%。小鵬汽車(09868)1月共交付智能電動汽車3.035萬輛，按年增268%，按月跌17%。不過，理想汽車2月首周實現了強勢反彈，周銷量環比勁升逾1倍，重回新勢力榜首，上周則以0.75萬輛的周銷量成績位居第二。

高盛：上季缺乏新車型市佔率下降 惟將目標價升至137元

高盛近日發表研報指，理想汽車在去年第四季交付了15.9萬輛新能源乘用車，按年增長20%，按季增4%。不過由於缺乏新車型，公司在內地新能源車零售市場的市佔率從2024年第三季的5%下降至4.1%。料公司第四季的總收入為440億元人民幣，按年增5%，按季增2%，其中汽車收入按年增4%至420億元人民幣；平均售價料按年跌13%至26.6萬元人民幣。期內總毛利預計為96億元人民幣，按年下降2%；毛利率為22%，按年降1.5個百分點。至於汽車毛利，預計為90億元人民幣，按年下降2%；汽車毛利率為21.3%，按年跌1.4個百分點。另EBIT按年增15%至35億元人民幣；EBIT利潤率為8%，非通用會計準則純利按年跌11%至40億元人民幣，淨利潤率為9.1%，按年降1.6個百分點。



高盛指，因為理想汽車更好的成本管理而上調對公司2024年純利預測10%，因為較低的銷售交付量而下調今明兩年的純利預測4%至6%，將公司目標價由131元升至137元，維持評級「買入」評級。

黃偉豪：新純電系列惹較大憧憬 惟宜回至110元以下才考慮

（黃偉豪）



胤源世創家族辦公室(香港)第一副總裁黃偉豪指，若從基本面比較「蔚小理」三隻造車新勢力股份，理想汽車算是較好的一隻，但車股是否要揀新勢力是另一問題。理想今日股價強勢主要因有新車發布，通常一有新車發布，車企例牌都會炒一炒，且今次理想發布的是一個新的純電系列，大家對其憧憬會特別大，因以往理想L系列及MEGA都不是純電，而i系列今年會再推出5款車，令人憧憬之後的交付會有所提升，始終新勢力車企主要看規模效應，若交付有提升，對估值及股價都有利。

黃偉豪續指，以整個汽車板塊來看，比亞迪(01211)及小米(01810)都是較佳的選擇，未必要揀新勢力。此外，汽車行業內捲情況頗嚴重，價格戰因素仍然存在，故對行業偏向審慎，尤其理想股價今日高見120元以上，與之前頂位124元相差不遠，恐未能即時突破形成雙頂，現時才追入有高追風險，回至110元以下才考慮會較好。

理想汽車半日升12.24%收報119.2元，成交36.1億元。其他新能源車股亦普遍倒升，比亞迪升0.87%報392.4元，小鵬汽車升5.95%報76.55元，蔚來(09866)升2%報35.75元，零跑汽車(09863)升1.15%報35.2元，小米則升3.49%報53.4元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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