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恒指升幅擴大至466點，百威績後有追捧升幅冠藍籌

26/02/2025

恒指升幅擴大至466點，百威績後有追捧升幅冠藍籌

 

　　美國經濟諮商會最新公布的消費者信心調查結果遠低於預期，市場憂慮經濟增長，美股周二走勢不一。道指獨升，納指低收，標普500連跌第四個交易日下跌，但中國金龍指數繼前日大跌後，昨晚企穩。

 

　　恒指今早高開逾200點後，愈升愈有，現時升幅擴大至466點或升2%，報23500，主板成交逾464億元。國企指數報8661，升162點或升1.9%。恒生科技指數報5822，升124點或升2.2%。

 

　　百威亞太(01876)公布，截至2024年12月底止第四季度錄得EBITDA2.28億美元較上年同期跌7.2%，稍低於預期的2.336億美元。董事會建議派發的每股末期股息5.66美仙，高於去年5.29美仙的派息水平。

 

　　百威亞太現價升12.2%，報8.8元，為最大升幅恒指成分股。農夫山泉(09633)升7.4%，報36.1元；新奧能源(02688)升5.7%，報54.05元；龍湖(00960)升6.7%，報10.8元；京東集團(09618)升5.5%，報163.5元；潤啤(00291)升4.1%，報25.4元。

 

　　即月期指新報23474，升466點，低水27點。即月國指期貨報8655，升180點，低水6點。即月科指期貨新報5817，升142點，低水6點。　

 

撰文：經濟通市場組

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