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恒指升幅擴大至800點，預算案提多項提振股市措施，券商股抽升

26/02/2025

恒指升幅擴大至800點，預算案提多項提振股市措施，券商股抽升

 

　　財政司司長發表新一份《財政預算案》，針對股市方面提到即將就「手數」規定提出建議。港股午後升幅擴大，恒指升超過800點，暫高見23862再創逾三年新高。

 

　　《財政預算案》提到，港交所與證監會將在年內就改善交易單位制度（即俗稱「手數」制）提出建議，讓交易安排可更符合不同大小股份的流動性特質和投資需求。另外亦提到將外確保於年底前在技術上兼容T+1結算周期，同時將優化跨境理財通等等。中資券商股下午2時半後集體急升；中金(03908)升13.4%，報15.44元；銀證(06881)升15.4%，報8.63元；信証(06030)升6%，報23.9元；招證(06099)升7.8%，報15.68元；中信建投(06066)升8.2%，報10.44元。

 

　　科技股領漲大市，消息面上英偉達即將舉行中文專場的AI大會China AI Day，計劃於3月18日上午9：30開始直播，多間內地互聯網企業將參與是次專場，當中包括京東和美團。美團(03690)升10.1%，報174.6元；京東集團(09618)升9%，報168.9元；騰訊(00700)升3.9%，報503.5元；阿里(09988)升6.1%，報138.6元。

 

　　現時，恒生指數報23848，升814點或升3.5%，主板成交近2866億元。國企指數報8816，升316點或升3.7%。恒生科技指數報5982，升284點或升5%。即月期指新報23843，升835點，低水5點。

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