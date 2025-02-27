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開市Go | 英偉達Q4績優，中金銀證否認合併，港交所今放榜

27/02/2025

要聞盤點

 

1、市場關注美國與烏克蘭達成的礦產協議，烏克蘭總統澤連斯基將於周五(28日)赴美與美國總統特朗普簽署協議，另外美國眾議院通過特朗普的4.5萬億美元減稅計劃。道指收市報跌188點；標普升0.81點；納指升48點，。金龍中國指數上漲278點，京東和阿里巴巴對指數貢獻最。日經期貨截至上午8時07分升60點。

 

2、英偉達公布第四季營收按年升78%至393億美元，高於市場預期；每股盈利89美仙亦優於預期。公司對Blackwell系列樂觀，預計第一季營收430億美元亦優於預期。

 

3、特朗普表示，加拿大及墨西哥關稅將延期至4月2日生效，對歐盟汽車及其他產品徵收25%關稅，但他的言辭有不少矛盾之處，細節仍待釐清。

 

4、特朗普稱美國不會為烏克蘭提供太多安全保障，將由歐洲承擔更多責任。

 

5、內地將推進金融資產投資公司股權投資試點，吸引更多資本支持科技創新企業發展。

 

6、美國周五將公布重要通脹數據，投資者押注聯儲局或因經濟增長放緩而今年減息兩次，明年減息至3.65厘水平。

 

7、內地金融監管總局發布通知，自3月1日起取消香港及澳門金融機構入股內地保險公司「總資產不低於20億美元」的規定。

 

8、財政司司長陳茂波在財政預算案中公布減少財赤目標，預計各年經常開支分別節省39億、117億、195億及273億元，4個年度共節流約624億元，任期內要削減約一萬個職位，官員、公務員及議員等凍薪一年，另外還要調整乘車優惠及補貼計劃。

 

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