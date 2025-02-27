恒指 | 恒指開市不久升逾200點破24000，特朗普擬對歐盟重徵關稅

昨日財政司司長發表新一份《財政預算案》，針對股市方面提出多項提振措施，包括將就「手數」限制提出建議等，刺激恒指最多抽升超過900點。今早再傳]出美國總統擬對美國長久以來的盟友歐盟重徵25%進口關稅，雙重助力下港股今早進一步上揚並突破24000心理關口，再創逾三年新高。

法國總統馬克龍日前訪問白宮，遊說美國總統特朗普聯手對華打貿易戰，不料他剛離開，特朗普即於周三（26日）宣布，將對來自歐盟的產品徵收25%的關稅。特朗普表示，關稅將針對汽車和其他商品，更多細節將在之後公布。中資車股對汽車大國歐盟將被徵稅喜上眉梢，集體拉升；小鵬汽車(09868)升9.5%，報89.45元；理想汽車(02015)升5.1%，報135.2元；蔚來(09866)升11.7%，報38.8元；比亞迪(01211)升3.7%，報404.2元。

《預算案》提及將積極籌備「科企專線」以進一步協助特專科技和生物科企上市，又將提升港交所(00388)系統以兼容T+1結算周期等，反映港府將有意以市場表現推動本地經濟以及提升庫房收入，今日收市後發業績港交所(00388)及重磅股續有升勢；港交所(00388)升0.9%，報364.6元；美團(03690)升0.4%，報174.9元；阿里(09988)升1.5%，報139元；騰訊(00700)升2%，報511.5元。

兩會臨近政策概念有炒作，內需股望政策出台打救炒起；海底撈(06862)升7.1%，報17.14元；安踏體育(02020)升5%，報90.5元；海爾智家(06690)升2.9%，報26.3元。

現時，恒生指數報24010，升222點或升0.9%，主板成交近522億元。國企指數報8882，升89點或升1%。恒生科技指數報6062，升108點或升1.8%。即月期指新報23976，升229點，低水35點。

表列十大升幅藍籌股份表現

股份(編號) 現價(元) 變幅(%) 海底撈(06862) 17.14元 升7.13% 吉利汽車(00175) 18.96元 升5.92% 安踏體育(02020) 90.50元 升5.05% 理想汽車(02015) 135.20元 升5.05% 中升控股(00881) 13.60元 升3.98% 藥明生物(02269) 24.65元 升3.79% 比亞迪(01211) 404.20元 升3.69% 比亞迪電子(00285) 57.70元 升3.68% 中芯(00981) 59.45元 升3.57% 百威亞太(01876) 8.96元 升3.46%

撰文：經濟通市場國金組

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