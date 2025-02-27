港股 | 午市前瞻 | 兩會前港股尋寶 專家話內房內需股升幅或超一成

今早傳出美國總統擬對盟友歐盟重徵25%進口關稅，變相增加中國進口商品競爭力，港股今早進一步上揚並突破24000心理關口，再創逾三年新高，惟沽壓隨即湧現，AI概念帶領港股快速回吐，恒指半日報23535，跌252點或1.1%，主板成交近2350億元。恒生中國企業指數報8658，跌133點或1.5%。恒生科技指數報5805，跌148點或2.5%。

（CNS圖片）

聶振邦：恒指後市看今日能否收高於23500點

恒指曾破24000點續創近三年新高，惟高位阻力大，股價從最高位回順至倒跌。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，兩萬四點位存在較大沽壓，而從歷史數據來看，2021年11月至2022年2月期間，恒指在24000點附近徘徊，但平均收市價僅為23900左右，顯示該水平阻力較大，成交額亦有所增加，包括不少從高位接貨、坐艇長達三年的投資者，存在較大沽壓是正常的。他進一步指出，即使恒指收高於24000點，仍需連續兩個交易日站穩24300點，才能確認後市有持續上升動力。

短線來看，聶振邦認為，若今日恒指能收高於23500點，今日波動屬於輕微整固，後市仍有回升空間。

恒指早段突破24000但未企穩。（經濟通HV2報價系統截圖）

若恒指企穩兩萬四，內房內需或有得升

兩會將於2025年3月4日至5日在北京召開，兩會前，內需及內房板塊追落後，昨日龍湖(00960)收市領冠藍籌，今日早盤則有海底撈(06862)、蒙牛(02319)跑出。聶振邦認為，內需和內房近期獲資金關注，一方面是因為兩會政策預期，另一方面股市財富效應亦刺激了內地居民的消費意願，從而帶動內需及內房板塊資金流入。對於手上沒有貨的投資者，聶振邦表示，此前資金流向科技股，特別是AI股份，內房和內需板塊表現相對落後，現在也有入手價值。若恒指企穩24000點，這兩個板塊潛在升幅可能達12-15%。但他提醒，要留意大市氣氛若變差，恒指失守23000點，可能要做止損部署；若恒指能保持在23500以上，可以繼續持股。

此前內地召開重要會議時，出現開會前板塊走強，惟開完會後股價急瀉的情況。聶振邦表示，開會前股價走勢靠消息帶動，但不意味著開完會股價就會下跌。後續內房走勢要關注每月公布的內地房地產銷售數據，內需板塊主要看每月的CPI，若數據持續向好，資金會繼續流入板塊。

海底撈股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

蒙牛股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

龍湖集團股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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