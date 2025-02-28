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開市Go | 美對華再加一成關稅，納指急挫，小米新車銷量強勁

28/02/2025

要聞盤點

 

1、特朗普稱將於3月4日起對加拿大、墨西哥加徵25%關稅，同日亦會再向中國徵收額外一成關稅，特朗普關稅政策的不確定性成為市場焦點。美股三大指數收市報跌，科技股領跌，納指跌逾500點，跌穿關鍵支持位。道指收市報跌193點；標普跌94點；納指跌530點。金龍中國指數下跌74點，阿里巴巴和攜程對指數拖累最大。日經期貨截至上午8時07分跌67點。

 

2、受關稅消息影響，境內外人民幣兌美元匯率創兩個多月最大跌幅，美國中概股及中國ETF隔夜下跌，做空中國的ETF上漲。

 

3、美國2024年第四季度GDP增長穩健，受服務成本上升推動，PCE通脹率指標上修至2.7%。

 

4、中國要求銀行業及保險業加大對傳統行業綠色轉型的貸款支持，並支持企業和個人購買綠色低碳產品。

 

5、香港證監會建議提高以香港三大股票指數為基礎的交易所買賣衍生工具持倉限額。

 

6、據英國《金融時報》，中國證監會加強對小型本土公司赴美上市的監管，因部分公司涉價格操縱，導致美國投資者損失。

 

7、微軟及亞馬遜等美國科技巨頭呼籲特朗普政府調整對以色列及沙特等國的晶片出口管制，以免盟友轉向中國。

 

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