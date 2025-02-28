美股 | 特朗普關稅戰偷襲中國，市場添恐慌，英偉達重挫8%

美國總統特朗普周四（27日）稱，將於3月4日起對加拿大、墨西哥加徵25%關稅，同日亦突然稱，會再向中國徵收額外10%關稅。其關稅政策的不確定性成為市場焦點，引發市場恐慌，美股三大指數收市報跌，納指跌530點，跌穿關鍵支持位，英偉達收市重挫8.5%。

納指跌2.78%，報18544.42點。道指收市報跌193.62點，或0.45%，報43239.5點；標普500指數跌94.49點，或1.59%，報5861.57點。

剛公布業績的英偉達及關稅不確定影響，股價跌至120.15美元。蘋果可能因私隱控制工具，而面臨法國反壟斷罰款，日內下跌1.3%。

經濟數據方面，美國上周新領失業救濟人數達24.2萬人，高於市場預期的22.1萬人；經修訂後美國去年第4季國內生產總值(GDP)按季年率為增長2.3%，符合市場預期。美國1月二手樓臨時買賣合約指數跌至70.6，創歷史新低，主要因按揭利率及房價高企。

加元、歐元承壓向下

美國1月耐用品訂單按月升3.1%，高於市場預期的2%，顯示美國製造業表現強勁。美匯指數在數據公布後攀升，突破107關口，上升0.73%，報107.251。

美國總統特朗普表示下周將如期對加拿大徵收關稅後，市場反應激烈，美元兌加元突破1.44的關口，日內升0.46%。

另外，歐元兌美元匯率承壓，日內下跌0.7%，報1.04106。歐元下跌主要因特朗普重新威脅對歐元區的汽車及其他商品徵收25%關稅，此舉加劇了全球貿易局勢的不確定性，並推動美元的避險需求。

金價在本周觸及歷史高位後，出現獲利回吐。紐約期金跌1.61%，報每盎司2883.14美元。

美國總統特朗普撤銷授予美國石油巨企雪佛龍在委內瑞拉營運的許可證，令市場再次憂慮原油供應。紐約期油升2.55%，報每桶70.37美元；布蘭特期油升2.04%，報每桶73.54美元。

撰文：經濟通國金組

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