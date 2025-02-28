  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Art Month ...
etnet專輯

美股 | 特朗普關稅戰偷襲中國，市場添恐慌，英偉達重挫8%

28/02/2025

美股 | 特朗普關稅戰偷襲中國，市場添恐慌，英偉達重挫8%

 

　　美國總統特朗普周四（27日）稱，將於3月4日起對加拿大、墨西哥加徵25%關稅，同日亦突然稱，會再向中國徵收額外10%關稅。其關稅政策的不確定性成為市場焦點，引發市場恐慌，美股三大指數收市報跌，納指跌530點，跌穿關鍵支持位，英偉達收市重挫8.5%。

 

　　納指跌2.78%，報18544.42點。道指收市報跌193.62點，或0.45%，報43239.5點；標普500指數跌94.49點，或1.59%，報5861.57點。

 

　　剛公布業績的英偉達及關稅不確定影響，股價跌至120.15美元。蘋果可能因私隱控制工具，而面臨法國反壟斷罰款，日內下跌1.3%。

 

　　經濟數據方面，美國上周新領失業救濟人數達24.2萬人，高於市場預期的22.1萬人；經修訂後美國去年第4季國內生產總值(GDP)按季年率為增長2.3%，符合市場預期。美國1月二手樓臨時買賣合約指數跌至70.6，創歷史新低，主要因按揭利率及房價高企。

 

加元、歐元承壓向下

 

　　美國1月耐用品訂單按月升3.1%，高於市場預期的2%，顯示美國製造業表現強勁。美匯指數在數據公布後攀升，突破107關口，上升0.73%，報107.251。

 

　　美國總統特朗普表示下周將如期對加拿大徵收關稅後，市場反應激烈，美元兌加元突破1.44的關口，日內升0.46%。

 

　　另外，歐元兌美元匯率承壓，日內下跌0.7%，報1.04106。歐元下跌主要因特朗普重新威脅對歐元區的汽車及其他商品徵收25%關稅，此舉加劇了全球貿易局勢的不確定性，並推動美元的避險需求。

 

　　金價在本周觸及歷史高位後，出現獲利回吐。紐約期金跌1.61%，報每盎司2883.14美元。

 

　　美國總統特朗普撤銷授予美國石油巨企雪佛龍在委內瑞拉營運的許可證，令市場再次憂慮原油供應。紐約期油升2.55%，報每桶70.37美元；布蘭特期油升2.04%，報每桶73.54美元。

 

撰文：經濟通國金組

【你點睇？】《哪吒2》本港上映場次爆滿，實際該片電檢審批僅用1日，你認為該速度應否多加應用在其他本港電影？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00095

綠景中國地產

0.560

異動股

06881

中國銀河

7.860

異動股

00123

越秀地產

5.310

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00095 綠景中國地產
  • 0.560
  • 06881 中國銀河
  • 7.870
  • 00123 越秀地產
  • 5.310
  • 00960 龍湖集團
  • 10.540
  • 01378 中國宏橋
  • 12.420
股份推介
  • 00259 億都（國際控股）
  • 1.930
  • 目標︰--
  • 02518 汽車之家—Ｓ
  • 55.000
  • 目標︰--
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 128.000
  • 目標︰$176.00
  • 00293 國泰航空
  • 10.180
  • 目標︰$10.66
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 128.000
  • 00388 香港交易所
  • 348.600
  • 00700 騰訊控股
  • 478.600
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 51.650
  • 01024 快手－Ｗ
  • 50.750
報章貼士
  • 01302 先健科技
  • 1.660
  • 目標︰$1.90
  • 00331 豐盛生活服務
  • 5.650
  • 目標︰$7.00
  • 06198 青島港
  • 6.090
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

28/02/2025 13:15  【大國博弈】美威脅再加徵10%關稅，商務部：美方不要一錯再錯

28/02/2025 12:45  《午市前瞻》恒指升浪或結束關注十天線，小米股價見頂毛利存隱憂

28/02/2025 12:07  恒指半日跌546點報23171，比亞迪電子挫9%，理想跌7%

28/02/2025 10:22  《外資精點》大摩料恒指最牛見30800點，國指11360點

28/02/2025 10:45  【預算案】陳茂波：香港經濟最壞情況過去，努力吸引投資者及人才

28/02/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１６９億元，買阿里沽中海油

28/02/2025 08:46  【大行炒Ｄ乜】港交所績後獲升目標，中銀、德銀予小米目標７０元

28/02/2025 11:35  《財資快訊》美電升報７﹒７７７５，一周拆息較上日軟３０基點

專題透視
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】小米完成高端進階，買車不如買股票？新文章
人氣文章

新聞>大行報告

大行報告 | 港交所績後最牛看$431，小米目標價$70新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 午市前瞻 | 恒指升浪或結束關注十天線 小米股價見頂毛利存隱憂新文章
品味生活
生活
人氣文章

著數速遞

雪糕買一送一優惠 | Häagen-Dazs 雙球雪糕$72！7-11 香蕉朱古力新地$6，OK便利店 GODIVA 杯裝雪糕$50兩杯
人氣文章

小薯茶水間

準備好抽濕機！濃霧加劇，周末回南天持續影響，天水圍將軍澳下周濕度將達100%
人氣文章

玄來更精彩．黃美雲

蛇年乙巳年易「趴街」：女士穿闊腳褲、斗零踭涼鞋高危，出門小心留意家居五黃位，避開跪跌之象！
DIVA CHANNEL
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

南宋／元哥窯葵口盤以1,340萬港元成交！傳世哥窯與市場上流通的哥窯有甚麽分別？
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

五十之齡是時尚轉捩點？從《007》James Bond到《QUEER》，Daniel Craig真正擁抱老爸時尚！
人氣文章

建築.藝術.遠方．趙健明 Janice Chiu

走進巴黎奧賽博物館：看梵高《自畫像》、莫奈《藍色睡蓮》，與大師們作心靈對話
健康好人生 Health Channel
人氣文章
52歲女星高慧君因甲狀腺問題導致左眼斜視凸出，面對人生低潮，疑因照顧患病父母壓力累積！
人氣文章
食水安全 │ 專家揭示隔夜水危險：5種水的健康危機
人氣文章
研究揭示3種人格特質易單身！1種人伴侶幸福感不及單身者新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/02/2025 15:02
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/02/2025 15:02
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 28/02/2025 15:02
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 28/02/2025 14:45
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章FOCUS28/02/2025
【FOCUS】小米完成高端進階，買車不如買股票？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

財政預算案 | 「兩元兩折」最遲明年9月推，孫玉菡：八達通更...

28/02/2025 10:07

2025-26年度財政預算案

特朗普棄暗投明搶災難財

27/02/2025 14:08

大國博弈

高息定存 | 銀行加港元存息，東亞3個月加至3.5厘10萬起...

24/02/2025 18:18

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處