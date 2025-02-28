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恒生指數 | 午後恒指跌逾700點穿23000，AI科技類股份全線回吐

28/02/2025

恒生指數 | 午後恒指跌逾700點穿23000，AI科技類股份全線回吐

 

　　美國總統特朗普再提加關稅，最新表示將在2月初對中國商品加徵10%關稅的基礎上，再對中國進口商品額外徵收10%的關稅，3月4日起生效。消息拖累港股高位藉勢急回，午後進一步跌超過700點，失守23000整數關口。

 

　　受累關稅影響，加上美股藍籌英偉達財報驚喜欠奉，引發華爾街對科技股見頂憂慮，隔晚納指重挫逾530點。受影響本港科技股全面下跌；騰訊(00700)跌3.3%，報479元；阿里(09988)跌5.4%，報128.4元；美團(03690)跌5.8%，報162.7元。

 

　　晶片及AI類相關股份重挫；中芯(00981)跌6.3%，報54.15元；華虹(01347)跌8.2%，報34.1元；比亞迪電子(00285)跌11.2%，報49.75元；聯想集團(00992)跌6.2%，報11.56元。

 

　　車股及智能駕駛概念急回；理想汽車(02015)跌7.5%，報118.2元；比亞迪(01211)跌7.2%，報369.8元；中升控股(00881)跌7.8%，報12.76元；速騰聚創(02498)跌14.6%，報42.2元。

 

　　現時，恒生指數報22977，跌740點或跌3.1%，主板成交近2552億元。國企指數報8439，跌295點或跌3.4%。恒生科技指數報5584，跌296點或跌5%；即月期指新報22974，跌705點，低水4點。

 

　　上證綜合指數報3333，跌54點或跌1.6%，成交6063.98億元人民幣。深證成份指數報10663，跌264點或跌2.4%，成交8884.27億元人民幣。

 

撰文：經濟通市場組

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