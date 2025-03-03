開市Go | 全國兩會明召開，車企2月銷量比拼，蜜雪集團今掛牌

要聞盤點

1、全國兩會將於周二（4日）及周三（5日）在北京開幕，屆時將發表《政府工作報告》，面對美國總統特朗普的關稅政策，中美貿易戰再升級，在內地經濟恐受影響，大行普遍認為，兩會以穩增長為中心，今年經濟增長目標設定在「5%左右」，赤字率料提高至4%，繼續發力谷經濟，以提振消費為重任。美股三大指數期貨微升，道瓊斯指數期貨升0.30%，標普500指數期貨升0.39%，納斯達克指數期貨升0.32%。日經期貨截至上午8時12分跌55點。

2、美國商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)表示，美國總統特朗普將於周二確定加拿大及墨西哥的關稅率水平。

3、美國總統特朗普周日（2日）公布，把三款加密幣XR、SOL及ADA列為加密幣戰略儲備。消息曝光後，三款加密幣價格周日升10至35%不等，其他加密幣價格也上揚。

4、特斯拉(Tesla)創辦人兼行政總裁馬斯克在社交媒體帖文表示，特斯拉在5年內實現1000%的盈利增長是有可能的，但需要有出色的執行力。

5、軟銀主席兼行政總裁孫正義據報正在洽談一筆約160億美元（約1248億港元）的貸款，以發展人工智能項目。報道又指，軟銀可能在2026年初再尋求新一輪高達80億美元的借款。

6、美國總統特朗普下令進行一項新貿易調查，或對進口木材徵收更多關稅。

7、內地媒體報道，人行等五部門上周五（28日）聯合召開金融支持民營企業高質量發展座談會，人行行長潘功勝在會上表示，人行下一步將引導金融機構增加對民營經濟的進一步投入。

8、財政司司長陳茂波在網誌表示，將在新一份《財政預算案》提出，全力發展人工智能為關鍵產業，賦能傳統產業升級轉型，強調重視人工智能的發展，加大投入推進算力、算法、數據、人才及資金等五方面要素的提升，並加強開拓新的應用場景，並已取得一定進展。

【你點睇？】澤連斯基與特朗普會面不歡而散，你認為美烏最終能否達成協議？英法或組「意願聯盟」，你認為歐洲有否能力促成俄烏和談？► 立即投票