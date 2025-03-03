特朗普將五種加密貨幣列戰略儲備，比特幣ETF飆升可再吼？

比特幣今年以來跌跌不休，由1月20日高位109241美元計已跌近三成，上月底一度跌穿80000美元，低見78226美元，主因是市場質疑特朗普上任美國總統後，對加密貨幣無所作為，惟白宮繼早前宣布本周五(7日)將舉行加密貨幣峰會後，特朗普昨日(2日)發文稱，會確保美國成為世界加密貨幣之都，並指包括比特幣(Bitcoin)及以太幣(Ether)等五種加密貨幣預計將納入美國戰略儲備，即刺激該五種加密貨幣暴漲，其中比特幣飆近一成，突破95000美元水平，今早(3日)在港上市的比特幣ETF也全線急升。比特幣看來有機會轉勢，相關ETF或可再吼。

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特朗普點名比特幣以太幣等列美戰略儲備 本周主持白宮加密貨幣峰會



特朗普昨日在社交平台發文指，美國將建立虛擬貨幣儲備提振這個關鍵產業。他下令指示成立總統工作小組，推進虛擬幣戰略儲備，包括瑞波幣(XRP)、索拉納幣(SOL)和艾達幣(ADA)。特朗普過了一小時後又發文補充，表示比特幣、以太幣和其他有價值的虛擬貨幣一樣，將成為戰略儲備的核心。



這是特朗普短期內再出招撐加密貨幣。早前「加密沙皇」、白宮人工智能與加密貨幣事務負責人David Sacks表示，特朗普將於周五主持白宮首次加密貨幣峰會，屆時將召集產業領袖共同討論監管政策、穩定幣監管及比特幣在美國金融體系中的潛在作用，與會者將包括加密行業的傑出創始人、首席執行官和投資者，以及總統數位資產工作組的成員。值得一提，特朗普上任總統後不久，已簽署了一項行政命令，成立一個由美國財政部、司法部、證交會(SEC)等組成的工作組，就數字資產政策向白宮提供建議，並為建立儲備作評估。而今次加密貨幣峰會焦點相信會是美國會否動用資金入市買入比特幣，以及會否放寬監管等。

專家指市場等待特朗普提具體措施 女股神稱加密貨幣被嚴重低估



儘管比特幣價格迎來大反彈，但若以過去一周計，仍累跌逾一成，亦是去年10月以來首次跌破200日移動平均線。加密貨幣託管公司Bitgo Inc.亞太區場外交易主管Stefan von Haenisch表示，「考慮到宏觀環境，我們所處的位置並不令人驚訝」，並指交易員仍在等待特朗普提出比特幣儲備等具體措施。加密貨幣平台YouHodler市場主管Ruslan Lienkha則指，技術分析表明比特幣的支撐位在7萬美元左右，但投資者不應該認為比特幣會潰敗得如此嚴重，又指只有負面情緒主導股市，才會看到這一水平。

而有「女股神」之稱的方舟投資(ARK)創辦人Cathie Wood接受外媒訪問時表示，加密貨幣仍遭低估，傳統金融界大多數人都嚴重低估了該資產。另外，加密貨幣分析師Marty Party認為，只要美國聯儲局開始啟動降息周期，轉向量化寬鬆政策，市場資金就會推動比特幣價格上漲。Marty Party又否認比特幣將進入熊市的看法，認為只是真正的牛市還沒有來。

蕭猷華：比特幣短期先看108000美元 華夏比特幣首個目標13.5元

信誠證券投資服務董事蕭猷華表示，上周特朗普公布五種虛擬貨幣將納入美國戰略儲備，其中比特幣及以太幣將成為儲備的核心，明確意味美國將會主動購買虛擬貨幣。而愈來愈多機構投資者，如大型企業或者對沖基金，逐漸將比特幣納入投資組合之中，為市場帶來更多資金。很多國家，特別美國，對於虛擬貨幣的法規明朗化，增強投資者信心。比特幣價格在2月28日低見78200美元後，昨日在特朗普宣布利好消息後，最高升至95000美元，升幅達21%，升破了重要阻力92000美元，短期目標為早前的雙頂約108000美元，如突破此水平，上望目標124000美元。

蕭猷華續指，在加密貨幣之中，比特幣較佳，因為流動性高，投資者容易賣出或買入。至於在港交所上市的比特幣ETF，建議留意華夏比特幣(03042)，因成交大，流動性高，首個目標13.5元，若突破此水平，上望15元。

比特幣ETF今早急升，華夏比特幣半日升17.53%收報11.4元，FA南方比特幣(03066)升17.27%報32.32元，FA三星比特幣(03135)升16.74%報31.94元，博時比特幣(03008)升17.29%報7.19元。以太幣ETF亦飆升，FA南方以太幣(03068)升16.07%報11.99元，嘉實以太幣(03179)升16.44%報5.915元，博時以太幣(03009)升15.78%報1.878元，華夏以太幣(03046)升16.3%報5.85元。虛幣概念股也炒高，其中博雅互動(00434)公布於上周五(28日)進一步增持比特幣100枚，購入成本每枚約7.95萬元，涉資約795萬美元，購買完成後平均成本每枚約5.86萬元，精準增持帶動股價升25.96%報4.27元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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