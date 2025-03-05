港股 | 午市前瞻 | 國策支持恒指曾升500點 後市動力看邊個關鍵點位？

中國國務院總理李強宣讀政府工作報告，內需板塊及中資金融股普遍上揚，加上長和(00001)達成「世紀巨刁」股價飆兩成，帶動恒生指數半日收升377點或1.6%，報23319，收復兩萬三，突破10天線（約23214點）主板成交近1352億港元。恒生中國企業指數報8520，升152點或1.8%。恒生科技指數報5638，升102點或1.9%。

（資料圖片）

聶振邦：恒指收市如守不住23500，後市仍待觀察

雖然外圍歐美股市全線下跌，但無礙恒指今早高開逾200點。人大會議今日於北京開幕，總理李強指今年將實施更加積極財政政策。今年赤字率擬按4%左右安排、赤字規模5.66萬億元人民幣、擬發行超長期特別國債1.3萬億元人民幣、特別國債5000億元人民幣。一般公共預算支出規模29.7萬億元人民幣、比上年增加1.2萬億元人民幣。報告提及要大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求。安排超長期特別國債3000億元人民幣支持消費品以舊換新。此外，人行將適時降準降息以提振經濟。

受政府工作報告支持，恒指早段一度急升572點。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，昨日（4日）中國就美國對華加徵進口關稅提出反制後，人民幣晚間走勢轉強，由之前的約7.3以上兌1美元，降至約7.25左右。此外，儘管隔夜美股下跌，但ADR走勢轉強，反映中概股走勢的金龍指數亦上升，為今日港股升市奠定基礎。不過聶振邦指出，恒指後市走勢仍然有待觀察，如果今天恒指收市不低於23500，並於未來兩日能收於該水平，則恒指後市仍有上升空間。如果恒指回調，初步支持位為22800，若連22500都守不住，後市恐怕要進一步下調。

恒指今日突破10天線水平。（經濟通HV2報價系統截圖）

長和賣港口股權，消除經營不確定性

長和(00001)公布，與貝萊德牽頭的貝萊德-TiL財團達成原則性協議，該財團將收購和記港口80%股權（另20%股權由新加坡主權基金淡馬錫持有），旗下資產包括最近捲入爭議的巴拿馬港口公司股權，代價142.12億美元（折合約1108.54億港元）。但出售資產並不包括任何和記港口信託股權，即該信託在香港、深圳和南中國營運的港口，或任何在中國的港口。預計此交易將帶來超過190億美元（約1482億港元）的現金款項。

巴拿馬運河。（Shutterstock圖片）

雖然集團強調交易純屬商業利益。但聶振邦認為，是次交易跟美國對巴拿馬施加的壓力多少有關。美國總統特朗普上任後曾指控中國取得巴拿馬運河控制權，強調美國要奪回運河。而巴拿馬總統穆利諾2月初與美國國務卿魯比奧會面後，宣布不再續簽有關「一帶一路」倡議，同時傳出消息指巴拿馬尋求妥協，考慮是否取消和記港口的巴拿馬港口經營權。

聶振邦指出，由於面對政治壓力以及經營不確定性，集團選擇出售上述業務是明智之舉，從今日股價升幅也可以看出市場對這次交易看法正面。他認為，集團出售資產後，手頭上有一大筆資金，可以重新部署投入其他高回報資產，為集團帶來新的回報。他亦不排除集團在交易完成後會派發特別股息。

長和股價今日急升最多近25%，高見48.2元。聶振邦指，若股價未來幾日有機會升至接近50元，不妨止賺離場。若股價掉頭跌至45元，也建議先離場，畢竟好消息已出，今日升幅也不小，而若投資者手上沒有貨，則至少要等到股價回調至44元以下才考慮。他又指，本地地產股開始見回升跡象，投資者亦可以考慮集團同系的長實集團(01113)，長實今早半日收升4.76%，報35.2元。

長和股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好