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社會民生 | 黃俊碩：那夜凌晨，我坐上了提供輪椅服務的「鑽的」

06/03/2025

　　《金碩良言》筆者早前乘的士回家，上車後發現這輛的士設有輪椅位置，與的士師傅閒聊時，的士師傅解釋指，他所駕駛的「鑽的」是一種可讓輪椅直入車廂的無障礙的士，目前共有八架「鑽的」，的士車主亦屬有心人，以非政府組織方式營運「鑽的」車隊。我們的「長途通話」亦隨之正式展開。

 

　　的士師傅指，由於「鑽的」車身較大較重，耗油量亦較高，因此每一更的租車費亦由一般的士700元左右下降至320元，以抵銷高耗油量所帶來的額外成本。筆者問，做預約「鑽的」服務，會否比駕駛正常的士收入高？他指，雖然預約費為150元，但他們可能要早一小時準備去不同地方接載輪椅客，故其實只是補償正常行車的費用，即使日更的預約單接近飽和，但總括而言則是「互相抵銷」，而在夜更沒有預約時，可能還會「蝕少少」。

 

　　就此，筆者問他為何要開夜更呢？他指，有不少輪椅客不時在夜間需要使用服務，其中，大部分是需要去醫院。以他為例，他現在一星期開三更，每個月亦有兩至三單去醫院。筆者亦問他繼續做的原因，他表示考取的士牌及駕駛的士的最主要目的，就是「揸鑽的」，從而服務更加多出行有障礙的朋友，讓他們可以融入社會，過正常社交生活。

 

社會民生 | 黃俊碩：那夜凌晨，我坐上了提供輪椅服務的「鑽的」

「鑽的」是一種可讓輪椅直入車廂的無障礙的士，目前全港共有八架。（鑽的網頁圖片）

 

　　他續指，其實有很多出行不方便的人士，本身有正常社交的需要，若沒有該服務，他們出入變得相對困難，更難融入社會之中。而他亦發現他除了接載乘客到指定目的地外，更需付上額外的愛心，在途中注意他們各項需要，為他們服務，而他們亦是需要關顧的一群。「鑽的」老闆過往亦曾經組織一些特定慈善項目，義載輪椅客到不同旅遊景點，讓他們感受社會對他們的關顧。

 

　　到達目的地時，除了基本車資外，筆者亦打算給他少少「心意」。因為筆者覺得在現今社會，仍然有人持續為社會不同階層有需要人士出心出力，建立更和諧、更美好的社區，這些好人好事是需要鼓勵的。但他婉拒我的「心意」，就此，筆者亦向的士師傅娓娓道來本人的小故事。

 

　　筆者的哥哥在幾年前離開，而他離開之前亦是輪椅使用者。而據筆者所知，他也經常電召「鑽的」服務，到不同的地方見朋友、娛樂、食飯等等，「鑽的」某程度上幫助他繼續有正常社交生活，相信他很大機會坐過這架「鑽的」，而師傅亦很大機會曾經接載過本人哥哥。由於哥哥主要在平日電召「鑽的」，所以筆者未曾有機會與他一同乘坐過「鑽的」。而筆者覺得這是一個緣份，讓筆者坐上這「鑽的」，讓筆者更加了解哥哥、社會上不同有需要人士使用「鑽的」及其經營者的情況。最後，筆者再次感謝這位的士師傅曾經為本人哥哥、社會不同階層有需要人士所付出的努力，並希望他們保持初心，繼續為有不同需要的人士服務。

 

　　筆者作為立法會政府帳目委員會成員，早前曾就無障礙復康巴士進行公開聆訊，並就無障礙巴士服務對象及巴士路線等進行聆訊。上述的對話，正正讓筆者更加了解各項復康服務在政府、公營機構及非政府組織如何可以互相配合，發揮最大功能。作為立法會議員，我們既有憲制責任，亦背負市民對我們的期望，希望可以不斷改善及優化各項政府及公營機構的服務，應付社會的急促變化，讓市民感受到幸福感、安全感及獲得感。

 

立法會會計界議員　黃俊碩

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