開市Go | 美暫緩加墨汽車關稅，油價見逾三年低，博雅炒幣績勁

要聞盤點

1、美股三大指數收市報升，特朗普政府表示對美墨加協定進口的汽車給予一個月的關稅豁免，消息刺激道指向上，汽車股造好。道指收市報升485點；標普升64點；納指升267點。金龍中國指數創下近三個月來最大日漲幅，升486點或6.4%，，拾8000點關，阿里巴巴和京東對指數貢獻最大。日經期貨截至上午8時03分跌212點。

2、美國眾議院稅務委員會主席表示，聯邦政府可能最早於5月中旬達到債務上限。

3、美聯儲褐皮書指出，自1月中旬以來經濟活動略有增長，「關稅」及「不確定性」被多次提及。

4、美國2月ADP私企職位新增僅7.7萬個，遠低預期的新增14萬個，有關數據表現令市場下修對接下來非農就業數據的預期。

5、中國國務院發布做好金融「五篇大文章」的指導意見，包括發展科創債、碳中和債券、轉型債券及鄉村振興債券等特色金融產品。

6、中國央行行長潘功勝、財長藍佛安及證監會主席吳清等將於今日下午3點舉行記者會，回應財政預算、商務及金融證券相關問題。

7、特斯拉因馬斯克插足政治招致不滿，其2月在德國的銷量暴跌76%，與該國電動車市場整體銷售表現形成鮮明對比。

8、英國《金融時報》報道，長和(00001)出售非中國港口資產的交易，李嘉誠本人及其兒子李澤鉅有份參與。

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