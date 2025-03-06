  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Art Month ...
etnet專輯

開市Go | 美暫緩加墨汽車關稅，油價見逾三年低，博雅炒幣績勁

06/03/2025

要聞盤點

 

1、美股三大指數收市報升，特朗普政府表示對美墨加協定進口的汽車給予一個月的關稅豁免，消息刺激道指向上，汽車股造好。道指收市報升485點；標普升64點；納指升267點。金龍中國指數創下近三個月來最大日漲幅，升486點或6.4%，，拾8000點關，阿里巴巴和京東對指數貢獻最大。日經期貨截至上午8時03分跌212點。

 

2、美國眾議院稅務委員會主席表示，聯邦政府可能最早於5月中旬達到債務上限。

 

3、美聯儲褐皮書指出，自1月中旬以來經濟活動略有增長，「關稅」及「不確定性」被多次提及。

 

4、美國2月ADP私企職位新增僅7.7萬個，遠低預期的新增14萬個，有關數據表現令市場下修對接下來非農就業數據的預期。

 

5、中國國務院發布做好金融「五篇大文章」的指導意見，包括發展科創債、碳中和債券、轉型債券及鄉村振興債券等特色金融產品。

 

6、中國央行行長潘功勝、財長藍佛安及證監會主席吳清等將於今日下午3點舉行記者會，回應財政預算、商務及金融證券相關問題。

 

7、特斯拉因馬斯克插足政治招致不滿，其2月在德國的銷量暴跌76%，與該國電動車市場整體銷售表現形成鮮明對比。

 

8、英國《金融時報》報道，長和(00001)出售非中國港口資產的交易，李嘉誠本人及其兒子李澤鉅有份參與。

 

開市Go | 美暫緩加墨汽車關稅，油價見逾三年低，博雅炒幣績勁

 

開市Go | 美暫緩加墨汽車關稅，油價見逾三年低，博雅炒幣績勁

 

開市Go | 美暫緩加墨汽車關稅，油價見逾三年低，博雅炒幣績勁

 

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

08456

民信國際控股

0.040

異動股

03690

美團－Ｗ

179.000

異動股

00305

五菱汽車

0.500

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00981 中芯國際
  • 57.300
  • 03088 華夏恒生科技
  • 7.550
  • 01024 快手－Ｗ
  • 56.750
  • 02318 中國平安
  • 47.550
  • 00868 信義玻璃
  • 7.690
股份推介
  • 06693 赤峰黃金
  • --
  • 目標︰--
  • 00017 新世界發展
  • 5.340
  • 目標︰--
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 495.600
  • 目標︰$556.00
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 54.900
  • 目標︰$70.00
  • 06060 眾安在綫
  • 12.720
  • 目標︰$15.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 138.400
  • 00001 長和
  • 50.200
  • 00005 滙豐控股
  • 89.250
  • 00700 騰訊控股
  • 532.000
  • 00388 香港交易所
  • 361.600
報章貼士
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 109.000
  • 目標︰$118.00
  • 00763 中興通訊
  • 28.650
  • 目標︰$30.00
  • 01313 華潤建材科技
  • 1.660
  • 目標︰$2.00
熱炒概念股
即時重點新聞

06/03/2025 09:31  中概股強勢恒指重上二萬四，阿里、快手齊飆近7%

06/03/2025 09:17  英國金融時報：李嘉誠及李澤鉅主理長和世紀交易，談判數周即落槌

06/03/2025 09:00  《盤前攻略》憧憬更多關稅豁免美股轉升，中概強勢恒指或試二萬四

06/03/2025 08:30  【兩會焦點】習近平：經濟大省要挑大樑為全國發展大局作貢獻

06/03/2025 08:23  【開市Ｇｏ】美暫緩加墨汽車關稅，油價見逾三年低，博雅炒幣績勁

06/03/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入８３﹒６９億元，買阿里沽中芯

06/03/2025 08:58  【大行炒Ｄ乜】巴克萊升滙控至超配，滙證升內銀目標惟降農行評級

06/03/2025 09:45  《財資快訊》美電跌報７﹒７６９６，全線拆息均與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

AI | 鄧浩然：核數師會否被DeepSeek取代？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

社會民生 | 黃俊碩：那夜凌晨，我坐上了提供輪椅服務的「鑽的」新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指 | 中概股強勢恒指重上二萬四，阿里、快手齊飆近7%新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

馬灣1868：海邊彩色小屋、Glamping露營，寵物友善！4大打卡位全攻略
人氣文章

Foodie What’s On

灣仔新開麵包咖啡店「BUFFEE」：一次過品嘗享樂烘焙「別注版」麵包＋手沖咖啡
人氣文章

玄來更精彩．黃美雲

家中也有「刀劍煞」？旅遊紀念品和家中利器要小心擺放，易生爭執做事遇阻滯，甚至扭傷跌倒！
DIVA CHANNEL
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

《看我今天怎麼說》 指望健聽與聾人社群共融 更欲表述個人身份意識價值認同
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

四大名廚帶來東京米芝蓮星級滋味，發酵大白菜卷、金黃椎茸批、西班牙金絲龍蝦燴飯，八手聯乘獻技盡顯星廚功架
人氣文章

Art & Living

廣彩瓷片當衣料！專訪當代時裝設計師郭培：「它不再是一件衣服，而是成為了真正的藝術」
健康好人生 Health Channel
人氣文章
世界青光眼日｜熄燈玩手機與青光眼的關聯，5類高危人士需警惕，6種營養素助擊退視力小偷 新文章
人氣文章
春季濕疹與主婦手：中醫解析原因及10大健康貼士，助你重獲柔嫩肌膚！康復病例分享
人氣文章
成年專注力不足／過度活躍症／自閉症患者在職場上會遇到甚麼問題？嘉賓建議企業可以從4個層面幫助ADHD／ASD員工
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/03/2025 10:12
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/03/2025 10:12
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 06/03/2025 10:12
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 06/03/2025 09:55
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話06/03/2025
AI | 鄧浩然：核數師會否被DeepSeek取代？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

巴人紀錄片獲奧斯卡，兩民族和解更強大？

05/03/2025 19:21

大國博弈

高息定存 | 工銀亞洲3個月3.68厘起存150萬，低門檻最...

03/03/2025 17:18

貨幣攻略

財政預算案 | 唐英年：發債當「收入」是「假盈餘」，但非不負...

03/03/2025 11:22

2025-26年度財政預算案

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處