  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

恒指 | 中概股強勢恒指重上二萬四，阿里、快手齊飆近7%

06/03/2025

恒指 | 中概股強勢恒指重上二萬四，阿里、快手齊飆近7%

 

　　美國總統特朗普宣布對加拿大及墨西哥進口汽車給予一個月的關稅豁免。加上美國最新就業數據引發市場憂慮經濟增長放緩，市場憧憬更多關稅豁免，美股三指扭轉弱勢，大幅上升。中概強勢，反映中國概念股表現的金龍指數急升6.4%。

 

　　恒生指數報24028，升434點或升1.8%，主板成交近77億元。國企指數報8821，升190點或升2.2%。恒生科技指數報5945，升187點或升3.3%。

 

　　科技股領漲：阿里(09988)現價升6.8%，報138.7元；快手(01024)升6.6%，報56元；阿里健康(00241)升4.6%，報5.71元；攜程(09961)升4.6%，報496.2元；聯想集團(00992)升3.7%，報12.38元；騰訊(00700)升3.8%，報524.5元；美團(03690)升2.2%，報175.3元。


　
　　即月期指新報24071，升472點，高水42點。即月國指期貨報8840，升169點，高水19點。即月科指期貨新報5958，升174點，高水12點。

 

　　上證綜合指數報3353，升11點或升0.3%，成交65.14億元人民幣。深證成份指數報10774，升64點或升0.6%，成交107.75億元人民幣。

 

撰文：經濟通市場組

【你點睇？】澤連斯基與特朗普會面不歡而散，你認為美烏最終能否達成協議？英法或組「意願聯盟」，你認為歐洲有否能力促成俄烏和談？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

08456

民信國際控股

0.040

異動股

03690

美團－Ｗ

179.300

異動股

00305

五菱汽車

0.500

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 08456 民信國際控股
  • 0.040
  • 03690 美團－Ｗ
  • 179.400
  • 00305 五菱汽車
  • 0.495
  • 01519 極兔速遞－Ｗ
  • 6.480
  • 02423 貝殼－Ｗ
  • 62.250
股份推介
  • 06693 赤峰黃金
  • --
  • 目標︰--
  • 00017 新世界發展
  • 5.310
  • 目標︰--
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 495.200
  • 目標︰$556.00
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 54.950
  • 目標︰$70.00
  • 06060 眾安在綫
  • 12.720
  • 目標︰$15.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 138.400
  • 00001 長和
  • 50.250
  • 00005 滙豐控股
  • 89.250
  • 00700 騰訊控股
  • 531.500
  • 00388 香港交易所
  • 361.400
報章貼士
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 108.500
  • 目標︰$118.00
  • 00763 中興通訊
  • 28.650
  • 目標︰$30.00
  • 01313 華潤建材科技
  • 1.670
  • 目標︰$2.00
熱炒概念股
即時重點新聞

06/03/2025 09:31  中概股強勢恒指重上二萬四，阿里、快手齊飆近7%

06/03/2025 09:17  英國金融時報：李嘉誠及李澤鉅主理長和世紀交易，談判數周即落槌

06/03/2025 09:00  《盤前攻略》憧憬更多關稅豁免美股轉升，中概強勢恒指或試二萬四

06/03/2025 08:30  【兩會焦點】習近平：經濟大省要挑大樑為全國發展大局作貢獻

06/03/2025 08:23  【開市Ｇｏ】美暫緩加墨汽車關稅，油價見逾三年低，博雅炒幣績勁

06/03/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入８３﹒６９億元，買阿里沽中芯

06/03/2025 08:58  【大行炒Ｄ乜】巴克萊升滙控至超配，滙證升內銀目標惟降農行評級

05/03/2025 16:35  《財資快訊》美電軟報７﹒７７１６，隔夜拆息較上日微軟３０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

AI | 鄧浩然：核數師會否被DeepSeek取代？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

社會民生 | 黃俊碩：那夜凌晨，我坐上了提供輪椅服務的「鑽的」新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指 | 中概股強勢恒指重上二萬四，阿里、快手齊飆近7%新文章
品味生活
生活
人氣文章

影視娛樂

台灣藝人王大陸涉「殺人未遂」避開羈押，以500萬台幣保釋候查，仍逃不過3月底補服兵役
人氣文章

鬆一鬆．通通

【心理測驗】當伴侶出軌你會怎麼做？選擇一種「殺蟲」方式，測出你的真實反應
人氣文章

英倫出走日記．Cally

移民英國｜英國人也移民！新世代對未來無希望？冀出走尋回人生意義
DIVA CHANNEL
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

「畢加索——與亞洲對話」 體驗靈感源自畢加索情書的香氣
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

出軌，是每個已婚者都要用時間去想想的課題：要知道自己有慾望
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

南宋／元哥窯葵口盤以1,340萬港元成交！傳世哥窯與市場上流通的哥窯有甚麽分別？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
被鬼砸現象解析：5種情況易發生，健康警號不可忽視
人氣文章
凍齡秘訣 │ 陳自瑤素顏驚艷網民！卸妝影片分享及3大護膚瘦身秘訣揭秘
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/03/2025 10:13
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/03/2025 10:13
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 06/03/2025 10:13
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 06/03/2025 09:55
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話06/03/2025
AI | 鄧浩然：核數師會否被DeepSeek取代？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

巴人紀錄片獲奧斯卡，兩民族和解更強大？

05/03/2025 19:21

大國博弈

高息定存 | 工銀亞洲3個月3.68厘起存150萬，低門檻最...

03/03/2025 17:18

貨幣攻略

財政預算案 | 唐英年：發債當「收入」是「假盈餘」，但非不負...

03/03/2025 11:22

2025-26年度財政預算案

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處