恒指 | 中概股強勢恒指重上二萬四，阿里、快手齊飆近7%

美國總統特朗普宣布對加拿大及墨西哥進口汽車給予一個月的關稅豁免。加上美國最新就業數據引發市場憂慮經濟增長放緩，市場憧憬更多關稅豁免，美股三指扭轉弱勢，大幅上升。中概強勢，反映中國概念股表現的金龍指數急升6.4%。

恒生指數報24028，升434點或升1.8%，主板成交近77億元。國企指數報8821，升190點或升2.2%。恒生科技指數報5945，升187點或升3.3%。

科技股領漲：阿里(09988)現價升6.8%，報138.7元；快手(01024)升6.6%，報56元；阿里健康(00241)升4.6%，報5.71元；攜程(09961)升4.6%，報496.2元；聯想集團(00992)升3.7%，報12.38元；騰訊(00700)升3.8%，報524.5元；美團(03690)升2.2%，報175.3元。





即月期指新報24071，升472點，高水42點。即月國指期貨報8840，升169點，高水19點。即月科指期貨新報5958，升174點，高水12點。

上證綜合指數報3353，升11點或升0.3%，成交65.14億元人民幣。深證成份指數報10774，升64點或升0.6%，成交107.75億元人民幣。

撰文：經濟通市場組

【你點睇？】澤連斯基與特朗普會面不歡而散，你認為美烏最終能否達成協議？英法或組「意願聯盟」，你認為歐洲有否能力促成俄烏和談？► 立即投票