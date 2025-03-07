開市Go | 美加墨貿戰降溫，京東績優，百濟神州遭高瓴大手套現

要聞盤點

1、美國總統特朗普對墨西哥所有符合美墨加協定的商品，豁免徵收25%關稅，直至4月2日，但特朗普未有提及對加拿大的關稅措施。美股一度急跌惟盤中跌幅收窄，最終三大指數收市仍報跌，其中科技股大跌，納指挫近500點，進入調整區間，標普500指數自2023年以來首次跌破200日移動平均線。道指收市跌427點；標普跌104點；納指跌483點。金龍中國指數跌62點。日經期貨截至上午8時08分跌225點。

2、OpenAI與Oracle計劃在美國德州新建數據中心，部署數十萬塊英偉達晶片以支持Stargate項目。然而算力懷疑論持續在市場上發酵，繼續給AI行業帶來壓力，英偉達在美急挫5.7%，為隔晚跌幅最大道指成份股。

3、美國聯儲局理事沃勒表示，本月稍後的FOMC議息會議不大可能作出減息決策，但若通脹按預期下降，今年仍可能減息兩次。

4、美國勞工部數據顯示，上周首次申領失業救濟人數減少至22.1萬，低於市場預期的23.3萬。

5、美國與烏克蘭官員正在討論下周於沙特舉行會談的安排，會談將商討俄烏和平協議框架及實現初步停火的可能性。

6、中國正推動設立存續期達20年的「航母級」國家創投基金，將吸引地方及社會資本近1萬億元人民幣。

7、中國人大今日上午10點將舉行外交主題記者會，外長王毅將就外交政策及對外關係相關問題回答中外記者提問。

8、本港地政總署公布，2月共有2個項目獲批預售樓花同意書，涉及1273伙，按月增加681伙或近1.2倍。

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