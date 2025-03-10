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開市Go | 美就業遜預期，中國通脹數據弱，CEO擇機沽領展

10/03/2025

要聞盤點

 

1、美國公布2月非農就業人數略低於預期，2月失業率升至4.1%，達去年11月以來高位。道指早段一度下跌超過400點。聯儲局主席鮑威爾承認經濟前景不確定性增加，但表示不需要急於調整貨幣政策。消息帶動道指於尾市由跌轉升。道指收市升222點；標普升31點；納指升126點。金龍中國指數上漲38點，小鵬汽車和蔚來對指數貢獻最大。日經期貨截至上午8時07分升95點。

 

2、中國2月居民消費價格指數同比下降0.7%，為13個月來首次下跌；工業生產者出廠價格連續第29個月下跌，表明通縮壓力持續。

 

3、比特幣按日跌近7%，失守8.1萬美元。

 

4、港交所新股平台FINI被曝存在漏洞，疑有內地投資者利用內地身分證、香港身分證及護照等多重身分重複認購熱門新股。

 

5、特朗普表示，可能於本周初宣布對加拿大木材及乳製品加徵對等關稅。同時，美國商務部長盧特尼克預計，對進口鋼鋁徵收25%關稅的措施將於周三如期生效。

 

6、中國宣布，自3月20日起，對原產於加拿大的菜籽油、油渣餅及豌豆加徵100%關稅，並對加拿大水產品及豬肉加徵25%關稅。

 

7、中國全國政協十四屆三次會議周一舉行閉幕會。

 

8、中國2月末外匯存底環比增加181.88億美元，黃金儲備連續第四個月擴大。

 

開市Go | 美就業遜預期，中國通脹數據弱，CEO擇機沽領展

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