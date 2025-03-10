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獲調入及被剔除港股通交易範圍的港股名單

10/03/2025

獲調入及被剔除港股通交易範圍的港股名單

 

　　上交所和深交所分別發公告，稱因應恒生綜合大型股指數、中型股指數、小型股指數實施成份股定期調整，分別調整獲納入及調出港股通交易範圍的證券名單。有關調整將於3月10日生效。

 

　　值得留意的是，地平線機器人(09660)雖然被納入為科指成份股，但其屬同股不同權公司，由於未滿足聯交所上市6個月及20個交易日要求，今次無法納入港股通。

 

　　現表列獲納入及調出港股通交易範圍的港股：

 

加入：

代碼 簡稱
(00041) 鷹君
(00308) 香港中旅
(00697) 首程控股
(00999) 小菜園
(01318) 毛戈平
(02232) 晶苑國際
(02410) 同源康醫藥-B
(02423) 貝殼-W
(02431) 佑駕創新
(02432) 越疆
(02460) 華潤飲料
(02506) 訊飛醫療科技
(02507) 西銳
(02510) 德翔海運
(02522) 一脈陽光
(02562) 獅騰控股
(02570) 重塑能源
(02577) 英諾賽科
(02582) 國富氫能
(02586) 多點數智
(02587) 健康之路
(02799) 中信金融資產
(03931) 中創新航
(03939) 萬國黃金集團
(06086) 方舟健客
(06623) 陸控
(09985) 衛龍美味

 

剔出：

代碼 簡稱
(00095) 綠景中國地產
(00410) SOHO中國
(00659) 周大福創建
(00743) 亞洲水泥（中國）
(01119) 創夢天地
(01268) 美東汽車
(01468) 京基金融國際
(01541) 宜明昂科-B
(01600) 天倫燃氣
(01799) 新特能源
(01942) 馬可數字科技
(02105) 來凱醫藥-B
(02121) 創新奇智
(02150) 奈雪的茶
(02171) 科濟藥業-B
(02407) 高視醫療
(02411) 百果園集團
(02487) 科笛-B
(02678) 天虹國際集團
(03309) 希瑪醫療
(03650) KEEP
(03669) 永達汽車
(06639) 瑞爾集團
(06660) 艾美疫苗
(06698) 星空華文
(09869) 海倫司
(09959) 聯易融科技-W
(09966) 康寧傑瑞製藥-B

 

撰文:經濟通市場組

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