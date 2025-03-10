獲調入及被剔除港股通交易範圍的港股名單
10/03/2025
上交所和深交所分別發公告，稱因應恒生綜合大型股指數、中型股指數、小型股指數實施成份股定期調整，分別調整獲納入及調出港股通交易範圍的證券名單。有關調整將於3月10日生效。
值得留意的是，地平線機器人(09660)雖然被納入為科指成份股，但其屬同股不同權公司，由於未滿足聯交所上市6個月及20個交易日要求，今次無法納入港股通。
現表列獲納入及調出港股通交易範圍的港股：
加入：
|代碼
|簡稱
|(00041)
|鷹君
|(00308)
|香港中旅
|(00697)
|首程控股
|(00999)
|小菜園
|(01318)
|毛戈平
|(02232)
|晶苑國際
|(02410)
|同源康醫藥-B
|(02423)
|貝殼-W
|(02431)
|佑駕創新
|(02432)
|越疆
|(02460)
|華潤飲料
|(02506)
|訊飛醫療科技
|(02507)
|西銳
|(02510)
|德翔海運
|(02522)
|一脈陽光
|(02562)
|獅騰控股
|(02570)
|重塑能源
|(02577)
|英諾賽科
|(02582)
|國富氫能
|(02586)
|多點數智
|(02587)
|健康之路
|(02799)
|中信金融資產
|(03931)
|中創新航
|(03939)
|萬國黃金集團
|(06086)
|方舟健客
|(06623)
|陸控
|(09985)
|衛龍美味
剔出：
|代碼
|簡稱
|(00095)
|綠景中國地產
|(00410)
|SOHO中國
|(00659)
|周大福創建
|(00743)
|亞洲水泥（中國）
|(01119)
|創夢天地
|(01268)
|美東汽車
|(01468)
|京基金融國際
|(01541)
|宜明昂科-B
|(01600)
|天倫燃氣
|(01799)
|新特能源
|(01942)
|馬可數字科技
|(02105)
|來凱醫藥-B
|(02121)
|創新奇智
|(02150)
|奈雪的茶
|(02171)
|科濟藥業-B
|(02407)
|高視醫療
|(02411)
|百果園集團
|(02487)
|科笛-B
|(02678)
|天虹國際集團
|(03309)
|希瑪醫療
|(03650)
|KEEP
|(03669)
|永達汽車
|(06639)
|瑞爾集團
|(06660)
|艾美疫苗
|(06698)
|星空華文
|(09869)
|海倫司
|(09959)
|聯易融科技-W
|(09966)
|康寧傑瑞製藥-B
撰文:經濟通市場組
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