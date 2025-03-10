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BTC | 特朗普比特幣新政惹憂慮，BTC價格跌至8萬美元水平

10/03/2025

BTC | 特朗普比特幣新政惹憂慮，BTC價格跌至8萬美元水平

 

　　比特幣（BTC）再次經歷了一次大幅下跌，價格一度回落至8萬美元的心理關口，這次跳水令比特幣回吐至2025年的最低點。隨著市場的動盪，許多加密貨幣也遭遇了類似的跌幅，引起投資者恐慌情緒。

 

　　比特幣的價格跌至8萬美元，較24小時前下跌了7%，雖然比特幣隨後略微回升至82000美元。除了比特幣，其他主要加密貨幣如以太坊（ETH）、索拉納（SOL）和瑞波幣（XRP）也都出現了相似的下滑，跌幅大約在6%至7%之間，而卡爾達諾（ADA）和狗狗幣（DOGE）的跌幅更是接近12%。

 

　　上周美國總統特朗普簽署了一項行政命令，宣布設立政府的「比特幣戰略儲備」。這一儲備將主要來自聯邦政府透過刑事或民事案件沒收的比特幣，而不會額外投入納稅人的資金進行購買。消息一出，市場對美國政府主動進入加密貨幣市場的期望瞬間落空，引起了廣泛的關注。


　　
　　然而，市場對於特朗普政府未能提供額外資金進入比特幣市場感到失望，這也引起市場對於美國國會是否會批准該項戰略儲備的疑慮。根據Coinglass的數據，上周曾出現15.3萬人被爆倉，爆倉總金額達5.27億美元，顯示市場不穩定性。

 


　　摩根大通對比特幣的預測並不樂觀，認為近期內比特幣的價格將持續承壓。隨著市場反應，近期比特幣的價格曾一度跌幅達到5%，並跌至8.5萬美元以下，最終報價為8.8萬美元，下降約2%。

 


特朗普言論令投資者憂慮美國經濟環境


　　

　　另外，早前特朗普在接受福克斯新聞的訪問時提到，自己的政策可能會在短期內給經濟帶來一定的痛苦。他指出，中國的經濟政策具有長期觀點，而美國則更多地依賴於季度的數據和報告。他強調，政府目前正在為未來的經濟增長打下基礎，這引發了市場對未來經濟形勢的擔憂。

 

　　特朗普的言論，在社交媒體上被一些人稱為「沃爾克效應」，這是指前美國聯邦儲備主席保羅．沃爾克在1979年為了遏制高通脹而大幅提高利率的做法。當時，沃爾克的政策導致了經濟的劇烈收縮，但最終成功地降低了通脹率，為後來的經濟增長鋪平了道路。這種歷史上的類比讓當前市場的投資者感到不安，因為這或許意味著未來經濟會面臨更大的挑戰。

 


　　在比特幣價格大幅下跌的背景下，美國股指期貨也普遍走低，下降幅度約為0.85%。市場的下行壓力加大。許多分析師對比特幣的走勢表示擔憂，認為如果價格持續低迷，可能會引發一波更大的賣盤潮。

 

撰文：經濟通市場組


　　

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