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港股 | 午市前瞻 | 政策市結束碰上通縮疑慮 恒指急散水邊度係支持位？

10/03/2025

 

　　內地通脹數據轉弱，2月CPI同比下降0.7%，為13個月來首次下跌，且低於預期，隨著去年保持較高基數情況下，預計CPI同比表現可能會保持下跌趨勢，內地經濟預期不安因素增加。消費股消化利淡，盤中跌幅擴大，拖累恒指在午收前跌幅擴大至500點或2%，半日挫511點或2.1%，收報23720，穿兩萬四，距離穿10天線（約23534）還有約200點水平，主板成交逾1779億元，但值得留意的是港股通目前錄得103.55億元的淨流入，反映北水買盤支持。

 

　　恒生中國企業指數報8701，跌212點或2.4%。恒生科技指數報5857，跌179點或3%。

 

港股 | 午市前瞻 | 政策市結束碰上通縮疑慮 恒指急散水邊度係支持位？

(Shutterstock圖片)

 

張智威：獲利盤離場

 

　　恒指今早低開過百點後，指數愈跌愈多，半日埋單跌超過500點。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，今日恒指下跌主要有兩個因素。首先，兩會本周閉幕，政策市告一段落，不排除有資金獲利離場。另外，昨日內地公布的2月CPI無論按月及按年跌幅都超出市場預期。是造成今日股市下跌的原因之一，因此今早內需股領跌。

 

　　張智威指，由於恒指近期累積升幅較大，趁機回調未嘗不是好事，但他預料指數回調幅度有限，料在指數10天線(約23536）附近有初步支持。美國對加、墨的關稅政策似乎有調整餘地，包括擴大兩國關稅豁免範圍，但對華加徵關稅卻沒有改變的跡象，張智威表示，兩會期間內地已經暗示允許人民幣貶值以應對關稅壓力，因此即使受到關稅戰影響，但不擔心恒指會跌至上周低位近22500水平。

 

港股 | 午市前瞻 | 政策市結束碰上通縮疑慮 恒指急散水邊度係支持位？

恒指從逾三年新高回落，穿兩萬四關。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

通縮陰影需要時間消化，民生類消費股較扛跌

 

　　隨著春節因素結束，內地CPI數據後續顯著遜於預期，通縮憂慮重燃。張智威表示，指數跌幅確實令人意外。早在兩會召開前，市場憧憬內地推出擴大內需、刺激消費政策，部分內需股有炒作。以蒙牛(02319)為例，上月低位在14.7元，近日高位升至19.4元，累升逾三成。張智威預料，市場對2月CPI的負面影響需要時間消化，預料內需股短期走勢維持弱勢。不過，在眾多內需股板塊中，食品及飲料股整體而言抗跌力較強，畢竟是民生必需品。相反，零售消費如衣服鞋履，在消費放緩下受到的衝擊料比較大。

 

　　早前總理李強作於兩會期間發表政府工作報告，強調將「大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求」擺在今年政府工作任務首位。並安排超長期特別國債3000億元支持消費品以舊換新等措施。張智威指，促消費、谷內需仍將是今年內地經濟的重要一環，但措施要一段時間才能見成效。個股中，張智威認為小米集團(01810)相對穩健，旗下智能家電受市場歡迎，但目前內需股板塊股價走勢偏弱，暫時未是時候入市。

 

港股 | 午市前瞻 | 政策市結束碰上通縮疑慮 恒指急散水邊度係支持位？

蒙牛股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 政策市結束碰上通縮疑慮 恒指急散水邊度係支持位？

小米股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

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