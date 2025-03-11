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恒指 | 震盪席捲亞股，恒指暴力低開508點報23274，僅一藍籌高開

11/03/2025

恒指 | 震盪席捲亞股，恒指暴力低開508點報23274，僅一藍籌高開

　　美國總統特朗普的關稅政策持續引發市場不安，日前特朗普指美國經濟正面臨「過渡期」，不排除因關稅引發經濟衰退的可能性，直言目前不能僅關注股市。隔晚美股暴挫，VIX恐慌指數急升近兩成；道指大挫890點或2.08%報41911，納指瀉727點或4%報17468，標普跌155點或2.69%報5614。

 

　　跌浪席捲亞洲股市，日本、南韓股市跌幅超2%，恒生指數今早同挫508點或2.1%，報23274，主板成交57.49億元。恒生中國企業指數報8547，跌177點或2%。恒生科技指數報5728，跌156點或2.7%。

 

　　藍籌股僅一股高開，具防禦屬性的電能(00006)升0.09%，報53.25元，同屬避險股的長江基建集團(01038)和煤氣(00003)分別低開0.09%和0.16%，表現勝於其他藍籌

 

　　科網股跌幅顯著，阿里(09988)跌4.98%，報127.8元，為目前表現最差藍籌，以現價計，該股暫連跌3日，累計跌幅9.23%；京東集團(09618)低開3.08%，報157.3元，騰訊(00700)跌2.9%，報501.5元，美團(03690)雖然獲美國退休基金建倉，仍跌2.8%，報170元。

 

　　港交所(00388)跌3.18%，報341.4元，暫連跌3日累計跌幅6.62%；滙控(00005)跌3.07%，報85.35元。

 

　　舜宇光學科技(02382)2月手機鏡頭出貨量同比下降6.9%，股價低開3.99%，報84.3元，暫連跌3日累計跌幅9.4%。

 

　　零跑汽車(09863)去年淨虧損28.2億元人民幣，低於市場預估，另外新車開售1小時訂單突破1.5萬台，股價仍跌1.2%，報41元。

 

撰文：經濟通市場組

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