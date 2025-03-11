  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Art Month ...
etnet專輯

Keeta | 美團出海先贏一仗惟未來仍有難關 是否低撈良機？

11/03/2025

　　外賣平台Deliveroo戶戶送宣布撤出香港市場，並會將部分資產，售予foodpanda，以及結束其他業務；平台會繼續運行至4月7日。根據協議，Deliveroo現時的客戶和送遞員將會被導向至foodpanda平台，而部份餐廳及生活百貨商戶亦將會進駐foodpanda。在該協議簽署後，foodpanda將為用戶提供更豐富的餐廳和生活百貨品牌選擇，包括一些之前只在Deliveroo平台上架的商戶，而新加入foodpanda平台的商戶將會接觸到更龐大的顧客群，進一步協助他們的長遠業務發展。 

 

Keeta | 美團贏本港市場惟出海仍有難關 是否低撈良機？

（公司圖片）

 

　　紮根本港九年的外賣平台Deliveroo戶戶送宣布下月撤出香港市場，美團(03690)旗下Keeta攻港未滿兩年即成功踢走對手兼成為本地最大外賣平台，為美團出海的其中一次勝仗。但艾德金融執行董事陳政深坦言，美團出海並非就此一帆風順。他指出，各處鄉村各處例，不同地國家地區集慣不同，海外市場對外賣的喜好亦未必一樣，尤其西方國家，相關車隊要如何管理以符合當地法例亦要進行更多市場研究。不過他認為，美團目前的大額補貼銀彈攻勢，有望在東南亞等亞洲地區湊效，因此要進軍這些地區並不難，但要踢走對手則不容易，始終高手如雲，如foodpanda、Grab等都盤踞當地，銀彈補貼攻勢亦需時，要分一杯羹也非易如反掌。

 

　　因此，陳政深認為美團目前仍較聚焦於國內市場，對股價亦有更大影響。他分析，美團一直都較騰訊(00700)及阿里(09988)落後，現時處於追落後狀態，但好在自1月起都維持上升勢頭，但末後市股價催化不足，有望上試200元，但不要期望一步到位，整體走勢會較牛皮，仍不及騰訊阿里。美團半日收市跌3.2%，報169.3元，以現價計，該股暫連跌2日，累計跌幅7.7%。該股成交約2362萬股，涉資40.22億元。

 

Keeta | 美團贏本港市場惟出海仍有難關 是否低撈良機？

美團股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

《說說心理話》成年人ADHD專注力不足工作會有何問題？嘉賓建議企業4個層面助有關員工► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09010

安碩亞洲除日－Ｕ

7.250

異動股

08153

嘉鼎國際集團

0.150

異動股

09988

阿里巴巴－Ｗ

133.600

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 41,433.48
    -478.23 (-1.141%)
  • 標準普爾500指數
    跌 5,572.07
    -42.49 (-0.757%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 17,436.10
    -32.23 (-0.184%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升5.765
變動率︰+5.966%
較港股︰-8.05%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升63.651
變動率︰+2.374%
較港股︰+0.08%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升520.550
變動率︰+2.368%
較港股︰+0.59%
01398 工商銀行
按盤價(HKD)︰升5.536
變動率︰+1.351%
較港股︰-0.43%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升38.780
變動率︰+6.509%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰升139.020
變動率︰+4.889%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升22.770
變動率︰+4.402%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰升117.980
變動率︰+2.032%
精選美股 More
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升191.690
變動率︰+6.952%
COKE
Coca-Cola Consolidated
按盤價(USD)︰升1,303.520
變動率︰+6.184%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰跌33.760
變動率︰-6.118%
BNTX
BioNTech SE American Depositary Share
按盤價(USD)︰跌98.390
變動率︰-6.607%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 11/03/2025 17:40 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：11/03/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 11/03/2025 17:40 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 09010 安碩亞洲除日－Ｕ
  • 7.250
  • 08153 嘉鼎國際集團
  • 0.150
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 133.600
  • 00012 恒基地產
  • 23.200
  • 00981 中芯國際
  • 53.300
股份推介
  • 06690 海爾智家
  • 26.200
  • 目標︰$28.00
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 97.450
  • 目標︰$108.00
  • 01318 毛戈平
  • 104.300
  • 目標︰--
  • 00992 聯想集團
  • 12.520
  • 目標︰$15.00
  • 01346 利華控股集團
  • 1.280
  • 目標︰$1.40
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 133.600
  • 00001 長和
  • 49.950
  • 01024 快手－Ｗ
  • 66.350
  • 00005 滙豐控股
  • 85.200
  • 00700 騰訊控股
  • 517.500
報章貼士
  • 01318 毛戈平
  • 104.300
  • 目標︰--
  • 00388 香港交易所
  • 350.000
  • 目標︰$405.00
  • 02400 心動公司
  • 38.800
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

11/03/2025 16:45  《盤後部署》資金力撐下恒指先跌後反彈，炒作入通華潤飲料追落後

11/03/2025 14:55  【ＡＩ】投資者欲入股DeepSeek，據報梁文鋒不急於獲投資

11/03/2025 16:36  【聚焦人幣】全國人大閉幕，人幣即期收漲343點子刷近四個月高

11/03/2025 15:43  【兩會焦點】小鵬汽車：未來續深耕人形機械人，或投入上千億人幣

11/03/2025 15:37  韓國投資者據報上月買入港股規模創三年來最高水平

11/03/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出４０﹒４１億元，買阿里沽盈富基金

11/03/2025 08:31  【大行炒Ｄ乜】花旗升小鵬評級目標價翻倍，九置績後被大行降目標

11/03/2025 16:28  《財資快訊》美電升報７﹒７６９１，一個月拆息較上日升２０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

何小鵬：小鵬汽車未來續深耕人形機械人，或投入上千億人幣新文章
人氣文章

新聞>專訪

美股急跌 | 美股見轉勢訊號不宜撈，美國衰退年內或成真（有片）新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 全國人大閉幕，習特會傳下月開，A股反彈人幣大漲新文章
品味生活
生活
人氣文章

著數速遞

飲食著數︱啟德體育園演唱會優惠：酒店自助餐65折及商場$100餐飲券，3月憑票尾$3.1歎和牛
人氣文章

Foodie What’s On

譚仔和三哥廚餘升級再造變潤唇膏、肥皂和蠟燭 Pizza Hut推出薄餅惜食餐具
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】老齡社會大勢難逆，華為布局AI醫療
DIVA CHANNEL
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

汽水、果汁、水果同屬高果糖？營養師教你分辨游離糖
人氣文章

Fashion

《花邊教主》Kelly Rutherford是現實中的時尚女王！3大知性高貴穿搭公式，職場女性的教科書！
人氣文章

Art & Living

藝術三月｜展覽「畢加索──與亞洲對話」、「畢加索的動物王國」：走進傳奇歐洲大師的藝術世界
健康好人生 Health Channel
人氣文章
胸部、肩膊伸展，借助橡筋帶輕鬆做到4個動作，告別痠痛一身輕！
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
人氣文章
肝癌 │ 年輕網紅肝癌病逝：不良生活習慣敲響警鐘，引以為戒！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/03/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/03/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 12/03/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 11/03/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話11/03/2025
何小鵬：小鵬汽車未來續深耕人形機械人，或投入上千億人幣
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

加拿大新總理硬懟特朗普

11/03/2025 16:56

大國博弈

抱樸守拙的預算案

10/03/2025 08:06

2025-26年度財政預算案

高息定存 | 一周高息合集，工銀亞洲低門檻3個月5厘，Mox...

09/03/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處