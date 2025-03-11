Keeta | 美團出海先贏一仗惟未來仍有難關 是否低撈良機？

外賣平台Deliveroo戶戶送宣布撤出香港市場，並會將部分資產，售予foodpanda，以及結束其他業務；平台會繼續運行至4月7日。根據協議，Deliveroo現時的客戶和送遞員將會被導向至foodpanda平台，而部份餐廳及生活百貨商戶亦將會進駐foodpanda。在該協議簽署後，foodpanda將為用戶提供更豐富的餐廳和生活百貨品牌選擇，包括一些之前只在Deliveroo平台上架的商戶，而新加入foodpanda平台的商戶將會接觸到更龐大的顧客群，進一步協助他們的長遠業務發展。

（公司圖片）

紮根本港九年的外賣平台Deliveroo戶戶送宣布下月撤出香港市場，美團(03690)旗下Keeta攻港未滿兩年即成功踢走對手兼成為本地最大外賣平台，為美團出海的其中一次勝仗。但艾德金融執行董事陳政深坦言，美團出海並非就此一帆風順。他指出，各處鄉村各處例，不同地國家地區集慣不同，海外市場對外賣的喜好亦未必一樣，尤其西方國家，相關車隊要如何管理以符合當地法例亦要進行更多市場研究。不過他認為，美團目前的大額補貼銀彈攻勢，有望在東南亞等亞洲地區湊效，因此要進軍這些地區並不難，但要踢走對手則不容易，始終高手如雲，如foodpanda、Grab等都盤踞當地，銀彈補貼攻勢亦需時，要分一杯羹也非易如反掌。

因此，陳政深認為美團目前仍較聚焦於國內市場，對股價亦有更大影響。他分析，美團一直都較騰訊(00700)及阿里(09988)落後，現時處於追落後狀態，但好在自1月起都維持上升勢頭，但末後市股價催化不足，有望上試200元，但不要期望一步到位，整體走勢會較牛皮，仍不及騰訊阿里。美團半日收市跌3.2%，報169.3元，以現價計，該股暫連跌2日，累計跌幅7.7%。該股成交約2362萬股，涉資40.22億元。

美團股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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