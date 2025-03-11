兩會行情股｜科技股可趁調整吸納？

美國總統特朗普的關稅政策持續引發市場不安，日前他指美國經濟正面臨「過渡期」，不排除因關稅引發經濟衰退的可能性，直言目前不能僅關注股市。隔晚美股暴挫，其中納指急跌4%。中概科技股也全面跟跌，其中阿里巴巴(09988)於今日(11日)港股曾跌近半成，但港股最終差不多平收，阿里收市亦僅微跌。科技股近日除繼續炒作人工智能(AI)概念外，亦受惠兩會多次提到對科技創新尤其AI的支持，加上北水密密掃貨，昨日(10日)淨買入港股超過296億元，大力加倉阿里及騰訊(00700)。若想趁其調整吸納，應如何部署？

（資料圖片）

政府工作報告提推進「人工智能+」 分析：政策扶持力度將大增

國務院總理李強上周三(5日)在全國人大會議上作政府工作報告，繼去年將發展新質生產力列為首要任務後，今年再聚焦科技發展與創新。工作報告指，要持續推進「人工智能+」行動，支持大模型廣泛應用，大力發展智能網聯新能源汽車、人工智能手機和電腦、智能機器人等新一代智能終端以及智能製造裝備。除了人工智能外，工作報告還首次提及「機器人」、「具身智能」等備受矚目且更加具體的創新領域，凸顯中國將聚焦科技發展的決心。據《路透》統計，今年政府工作報告共28次提到「科技」，40次提到「創新」，3次提到「人工智能」。



研究機構海豚社創始人李成東認為，人工智能已經變成中美競爭的一個關鍵點。中國將新質生產力視為突破傳統增長模式、實現高質量發展的核心抓手；預計會在國內市場全力扶持人工智能大模型，同時也會支持DeepSeek在全球成為開源大模型基座。透鏡諮詢創始人況玉清認為，各層級政府對於新質生產力、尤其是人工智能+方向的政策扶持力度肯定還會大幅增加，政策上預期會形成中央+地方兩級同步發力的局面，相關產業政策應該會更加立體。

（Ap）

發改委：將設規模近萬億國家創業投資引導基金 聚焦AI等前沿領域



國家發改委主任鄭柵潔上周四(6日)在人大會議經濟主題記者會上表示，2024年「三新」經濟(新產業、新業態、新商業模式)佔GDP比重進一步提高，超過18%，高技術製造業增加值增長8.9%。他透露，國家正在推動設立航母級的國家創業投資引導基金，基金將吸引帶動地方和社會資本近1萬億元人民幣，聚焦人工智能(AI)、量子科技、氫能儲能等前沿領域。他指，基金通過市場化方式投資種子期、初創期企業，適當兼顧早中期中小微企業，支撐原創性、顛覆性技術創新和關鍵核心技術攻關，培育發展戰略性新興產業和未來產業。今年政府工作報告中提到的生物製造、具身智能、6G等，也均在投資領域之內。



央視引述發改委責人指，基金將有力解決科創企業發展初期普遍面臨的資金短缺問題，更好發揮創業投資支持科技創新的重要作用，推動重大科技成果向現實生產力轉化，加快實現高水平科技自立自強，培育發展新質生產力。



中證監：健全支持科企機制 人行：推債市科技板支持科企發債

（Shutterstock）

中證監主席吳清出席人大經濟主題記者會時笑稱：「經濟主題記者會快變成科技主題了」，DeepSeek脫穎而出，某種程度上帶動了最近對中國資產價值的重估。他表示，將加快健全專門針對科技企業的支持機制。聚焦科技創新活躍、體現新質生產力方向的領域，用好「綠色通道」、未盈利企業上市等制度，穩妥實施科創板第五套上市標準，更精準支持優質科技企業發行上市。此外，抓緊完善「併購六條」配套機制，推動更多科技創新企業併購典型案例落地。

另人民銀行行長潘功勝在會上表示，人民銀行將會同中證監、科技部等部門創新推出債券市場的科技板，支持金融機構、科技型企業、私募股權投資機構等三類主體，發行科技創新債券，豐富科技創新債券的產品體系。債券市場的科技板會根據科技創新企業的訴求和股權基金投資回報的特點，完善科技創新債券發行交易的制度安排、創新風險分擔機制，降低發行成本，引導債券基金更加高效便捷、低成本地投向科技創新領域。

花旗降美股評級至中性 升中國股票評級至增持



值得一提，花旗將美國股票的評級從「增持」下調至「中性」，同時將中國股票的評級從「中性」上調至「增持」，認為美國優越論(US Exceptionalism)的情況將暫時出現逆轉。



花旗自2023年10月以來一直給予美股「增持」評級，花旗認為未來數個月美國經濟相關消息可能不如其他國家，最少在技術上，美國優越論可能不會迅速回歸。相反，中國股票在近期反彈後仍然具有吸引力，特別是在DeepSeek的人工智能技術突破、政府對科技行業的支持以及估值便宜等因素的支持下。

黃瑋傑：兩會閉幕政治利好告一段落 阿里騰訊小米再跌才小注吸

（黃瑋傑）

輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，雖然股市出現「東升西降」，美股調整，港股反可受惠資金分流，上周五(7日)恒指逼近24670點亦印證此看法，但市場多變，港股暫難獨善其身，尤其近期升市最大推手來自AI，而AI對公司盈利有多大推動或對成本節省有多大成效，都未有業績印證，若市場信心動搖就影響抗跌力。而上周港股升得實在太急，除炒作AI，再加上兩會，但兩會今日就閉幕，政治利好暫告一段落。若美國真的經濟衰退，全世界都會被波及，尤其若美國還要用關稅對付他國，對很多國家衝擊大，恒指或會考驗23000點支持，若不跌穿20天線，仍可於上升通道運行，一旦跌穿就變成喇叭形，過去兩個月升勢恐有變。

黃瑋傑續指，雖然昨日北水流入港股近300億，創單日淨買入最高紀錄，但昨日(10日)恒指跌了400幾點證明有人出貨，其中阿里連續19日錄得北水買入仍要跌3.9%。其實，市場並非只有北水參與，港股升至此水平，外資會趁高獲利，尤其他們可能對外圍美國衰退憂慮大於內地投資者，加上港股估值已升了很多，連一些本地資金也可能沽貨獲利。若擔心大市調整未夠，阿里可待跌至125元小注買入，若進一步跌穿124.5元，下一支持位為118、119元。騰訊則可於495或498元小注，始終此類強勢股難免令人「心郁郁」，可用注碼控制風險，見其再下跌才再買。小米(01810)短線跌近20天線約50.5元也可小注買入，若失守可於49元以下再買。美團(03690)沒怎麼和AI沾上邊，現時當大家都擔心AI炒過龍，其股價調整壓力相對沒那麼大。

科技股今日升跌不一，阿里跌0.67%收報133.6元，騰訊升0.19%報517.5元，美團跌1.89%報171.6元，小米升1.99%報53.9元，快手(01024)升5.15%報59.85元，京東(09618)跌1.36%報160.1元，百度(09888)升0.27%報92.25元，網易(09999)升1.24%報163.8元，嗶哩嗶哩(09626)跌0.22%報180.5元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此







另外，元宇證券基金投資總監林嘉麒，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評阿里及港股大市，立即重溫





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