開市Go | 烏國同意臨時停火，美關稅措施反覆，重磅政策振內房

要聞盤點

1、美股三大指數收市報跌，道指收市報跌478.23點，或1.14%，報41433.48點；標普500指數跌42.49點，或0.76%，報5572.07點；納指跌32.23點，或0.18%，報17436.10點。中國金龍指數反彈2.85%

2、美國和烏克蘭代表團在沙特阿拉伯經7小時會談後，於周二（11日）發表聯合聲明，烏方同意在俄羅斯接受的前提下，立即停火30天。參加會議的美國國務卿魯比奧同時宣布，將解除對烏克蘭的共享情報禁令，並恢復對其軍援。

3、美國總統特朗普突然宣布將對加拿大進口的鋼鐵和鋁額外徵收25%關稅，令總關稅率達50%，以報復安大略省對美國電力出口徵收25%稅款。隨後安大略宣布暫停對輸美電力徵收25%附加費後，特朗普收回將加拿大鋼鋁關稅翻倍至50%的威脅。

4、美國1月JOLTS職位空缺數報774萬人，預期760萬人，前值758萬人

5、內地自然資源部、財政部發布《關於做好運用地方政府專項債券支持土地儲備有關工作的通知》，更好支持運用專項債券開展土地儲備工作，有效推動房地產市場止跌回穩。

6、外媒報道，韓國投資者2月買入的香港股票創3年以來最高。

7、青衣盈翠半島2座中層兩房單位劈價出售，叫價由850萬元累減110萬元，獲外區上車客以740萬元承接，呎價約14,149元，低市價約3%。

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